张一山为不文明举动道歉：诚恳道歉以后少喝酒（图）

腾讯娱乐讯9月8日，张一山被曝出和好友、曾一起演出《家有儿女》的盛冠森当街激吻，过程全被拍下，吓傻不少忠实粉丝。晚间张一山在微博发文道歉，称因为当天太开心了结果喝酒喝多了导致闹得有些过，诚恳道歉。
张一山近来忙着拍戏，日前难得回到北京，他现身小时候曾住过的胡同小巷，还邀来曾合作演出《家有儿女》、同是童星出身的老友盛冠森，两人相见欢一路从下午开喝到凌晨2点，后来似乎是玩开了，他直接在路上勾住好友脖子，当街激吻对方，最后张一山甚至在路边脱裤尿尿，脱序行为让粉丝都吓傻。
8日晚间，张一山更新微博，为和好友们聚会时候的不文明举动道歉，他写道“诚恳道歉，不解释。对不起，在俄罗斯有点时差，刚看见。那天确实喝断片儿了，见着两年没见的大学同学，我这性情中人兴奋过头儿了，闹得有点儿过。给键盘兄弟招黑了，对不住。也给大伙儿添堵了，以后少喝酒。向前一小步，文明一大步。尽量做到得体出行，‘出门踢正步，撸串穿西服’。特此致歉”。
[责任编辑： 席倩倩 ]
|张一山：杨紫是最性感的女星 她是我的馒头不是我的菜 2016-08-31
|张一山杨紫亲密互撩 自称杨紫男神遭吐槽 2016-07-22
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064