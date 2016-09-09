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张一山为不文明举动道歉：诚恳道歉以后少喝酒（图）

2016-09-09 09:44 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　腾讯娱乐讯9月8日，张一山被曝出和好友、曾一起演出《家有儿女》的盛冠森当街激吻，过程全被拍下，吓傻不少忠实粉丝。晚间张一山在微博发文道歉，称因为当天太开心了结果喝酒喝多了导致闹得有些过，诚恳道歉。

　　张一山近来忙着拍戏，日前难得回到北京，他现身小时候曾住过的胡同小巷，还邀来曾合作演出《家有儿女》、同是童星出身的老友盛冠森，两人相见欢一路从下午开喝到凌晨2点，后来似乎是玩开了，他直接在路上勾住好友脖子，当街激吻对方，最后张一山甚至在路边脱裤尿尿，脱序行为让粉丝都吓傻。

　　8日晚间，张一山更新微博，为和好友们聚会时候的不文明举动道歉，他写道“诚恳道歉，不解释。对不起，在俄罗斯有点时差，刚看见。那天确实喝断片儿了，见着两年没见的大学同学，我这性情中人兴奋过头儿了，闹得有点儿过。给键盘兄弟招黑了，对不住。也给大伙儿添堵了，以后少喝酒。向前一小步，文明一大步。尽量做到得体出行，‘出门踢正步，撸串穿西服’。特此致歉”。　

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[责任编辑： 席倩倩 ]

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