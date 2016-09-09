郭晶晶否认参加真人秀是为补贴娘家：只因今年奥运

郭晶晶和霍启刚资料图
郭晶晶和孙耀威出席活动
腾讯娱乐讯据香港媒体《东网》9月8日报道，郭晶晶、孙耀威8日出席活动。在接受采访时郭晶晶否认为补贴娘家才与丈夫霍启刚演出内地真人节目，她强调适逢今年巴西奥运才答应演出，未有将那些断章取义的报道放上心，看过就算了。孙耀威忆述从前到非洲探访时亲眼看到住院的婴儿吐血而亡的经历，所以不排除将来和女友陈美诗结婚后会领养小朋友。
[责任编辑： 席倩倩 ]
|郭晶晶曝被追过程 霍启刚为秒回苦练拼音 2016-07-22
|郭晶晶霍启刚拍中国风大片 举手投足都是贵气范 2016-07-08
|郭晶晶霍启刚豪宅曝光 录节目尽显甜蜜 2016-07-06
|郭晶晶送子上幼儿园中的哈佛 一年学费17万 2016-02-15
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064