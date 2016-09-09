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郭晶晶否认参加真人秀是为补贴娘家：只因今年奥运

2016-09-09 09:47 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　郭晶晶和霍启刚资料图

　　郭晶晶和孙耀威出席活动

　　腾讯娱乐讯据香港媒体《东网》9月8日报道，郭晶晶、孙耀威8日出席活动。在接受采访时郭晶晶否认为补贴娘家才与丈夫霍启刚演出内地真人节目，她强调适逢今年巴西奥运才答应演出，未有将那些断章取义的报道放上心，看过就算了。孙耀威忆述从前到非洲探访时亲眼看到住院的婴儿吐血而亡的经历，所以不排除将来和女友陈美诗结婚后会领养小朋友。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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