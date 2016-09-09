《权利的游戏》下季预测：没大战异鬼 只有女人斗争

新闻摘要： 正在腾讯视频限时免费独播的《权力的游戏》第六季末尾，“龙母”西渡，“瑟后”加冕，历史上一直矛盾冲突不断的高庭与多恩形成联盟，“二丫”重返河间，“三傻”辅助“囧”称王，“梅姨”被放逐。虽然夜王率领的异鬼大军即将南下，但是在即将到来的第七季中，维斯特洛首先会迎来最新一轮以女性为主导的权力之争。

腾讯娱乐专稿文/iCraig编辑/邓佳

正在腾讯视频限时免费独播的《权力的游戏》第六季末尾，“龙母”西渡，“瑟后”加冕，历史上一直矛盾冲突不断的高庭与多恩形成联盟，“二丫”重返河间，“三傻”辅助“囧”称王，“梅姨”被放逐。虽然夜王率领的异鬼大军即将南下，但是在即将到来的第七季中，维斯特洛首先会迎来最新一轮以女性为主导的权力之争。

之所以说最新一轮，是因为在“权力的游戏”故事发生前，坦格利安王朝统治时期的维斯特洛曾发生过一次以阿莉森王后和雷妮拉公主两方角力的王位战争，也就是剧集中希琳·拜拉席恩曾经阅读过的关于“血龙狂舞”的故事。

在那场战争中，七国上下被搅得鸡犬不宁，好多人因此丧命。而在《权力的游戏》第七季中，这一场更多女性卷入的纷争定也会血流成河。

接下来，咱们就来预测一下各方人物的命运吧。

瑟曦·兰尼斯特：疯后的末日

史塔克家族的族语说“凛冬将至”。如今冬天真的来了，而新登基的瑟曦·兰尼斯特的末日也将临近。

虽然凭借野火之功，以大麻雀为首的教团武装和凯冯·兰尼斯特、派席尔大学士、玛格丽·提利尔等敌对异己悉数覆亡，但是作为七大王国首都的君临，目前的形势比哪儿都更加不稳定，内外交困。

“龙母”自东方率领千军万马虎视眈眈而来，雪诺在北境称王占据三分之一国土还有谷地助力，荆棘女王统帅的南境与艾拉莉亚·沙德掌权的多恩领组成了联盟，铁王座可以说是三面受敌。而支持瑟曦一世的只有科本和魔山而已，弟弟詹姆的态度还不甚明朗。

大敌当前这是外部干扰，而瑟曦还被蛤蟆巫姬的命运预言所负累。

在《权力的游戏》第五季开篇，我们知道了预言的前半段，“来日你将母仪天下……直到另一位女人的到来，比你年轻也比你美丽，她会推翻你，并夺走所有你珍爱的东西。”以及关于她的三个孩子“他们将以黄金为宝冠，以黄金为裹尸布。”

推翻瑟曦的年轻女人，“疯后”一开始以为是珊莎·史塔克，然后又以为是玛格丽·提利尔。于是珊莎频频受辱，玛格丽被她构陷入狱。

如今，珊莎逃亡谷地再回临冬城，已经远在天边；玛格丽则在贝勒圣堂被野火炸得死无全尸。这些都说明，能推翻她还比她年轻美丽的女人还未进入瑟曦视野。纵观《权力的游戏》能够母仪天下、年轻美丽，还能与端坐在铁王座上的瑟曦一世大干上一仗的，也就只剩下正在渡海而来的丹妮莉丝·坦格利安了。另外，截至第六季末，瑟曦的三个孩子乔佛里、弥塞菈还有托曼已经先后因为不同原因故去，预言正在一步步地变成现实。

其实，蛤蟆巫姬的预言还有一段，剧集没有展现出来——“将来有一天，当你被泪水淹没时，VALONQAR将扼住你苍白的脖子，夺走你的生命。”这里的VALONQAR一词，是高等瓦雷利亚语，“弟弟”的意思，“疯后”瑟曦的最终命运或将会被弟弟扼死。

那么扼杀她的会是詹姆还是提利昂呢？

“疯王”伊里斯二世在篡夺者战争中叛军即将攻打君临的时候，曾令火术士将野火罐掩埋在城内街道和建筑的地下，妄图将都城夷为平地。还好当时陪在君侧的詹姆杀死了他，这也是他“弑君者”名号的由来。“龙母”与瑟曦一场大战在所难免，已经在贝勒圣堂尝试过野火能力的她或许会在最后关头，要将当年疯王掩埋于地下的野火悉数利用来个同归于尽，逼迫“弑君者”再次弑君。

瑟曦将要覆亡的另一个佐证则是，第二季中丹妮莉丝在魁尔斯不朽神殿里的幻象——她梦见自己在红堡王座厅的灰烬中穿行，雪花从天而降。这也暗示着两位女王争斗的结局：凛冬到来之际，瑟曦将在矗立于伊耿高丘之上的红堡的毁灭中倒台，她的统治以血与火结束，而丹妮的统治将于斯开始。

丹妮莉丝·坦格利安：真龙的回归

毫无疑问，丹妮莉丝·坦格利安在《权力的游戏》中是一个开挂的存在。

第一季末拥有了三头龙生化武器，第六季收服了多斯拉克众部，还拥有了不远万里从铁群岛送来的船只，可以说开挂女王海陆空三军齐备。而在维斯特洛，八爪蜘蛛撮合下的多恩与高庭联盟也倒向丹妮一方，高庭作为七国的粮仓，为女王一统七国保证粮草供应；在身侧，她还有还有对政局了如指掌的提利昂·兰尼斯特辅助。因此，在即将到来的第七季可以预见，丹妮与瑟曦围绕铁王座的战争将会爆发，而前者占据着绝对的优势。

不过“开挂女王”的光复之路还是会产生一些小插曲，比如攸伦·葛雷乔伊。第六季中，虽然攸伦并没有露几次面，但是每次出现都令人印象深刻。在通过选王会正式成为铁群岛之王以后，他要追杀席恩姐弟，结果将带领精锐部队的二人逼送到了丹妮莉丝的麾下。现在铁群岛正在集体伐树造船准备寻找姐弟，但是攸伦还有一个计划，那就是要迎娶丹妮。在看到席恩姐弟归顺丹妮之后，攸伦的表现值得期待。按照他的性格，如果不能如愿以偿，攸伦很可能会与丹妮的战船来一场恶战。

另一个不确定因素是达里奥·纳哈里斯。丹妮莉丝西归之前，将弥林托付给了次子团的团长达里奥——一个为了丹妮可以豁上性命的佣兵头子。很显然，他并不开心，因为他所做的所有事情皆是为了她一人。如波隆所说，他们只是佣兵，只对金钱忠诚。而达里奥除了忠于金钱外，只忠于丹妮一人。没有了丹妮，达里奥真的能够率领次子团确保弥林平安无事？听上去真的有些难以置信。在第六季他最后一个镜头里，达里奥显然对治理弥林没有丝毫的兴趣，然而他心心念念的“龙母”还是伤了他的心。

对达里奥的未来，饰演他的Michiel Huisman在采访中也是闪烁其词，不免让人生疑。试想一下，疯狂的攸伦与伤心的达里奥反水联合起来对抗丹妮会是怎样的一幅场景？

第三个不确定因素是独自踏上寻找灰鳞病解药的乔拉·莫尔蒙。在《魔龙的狂舞》中，一位红袍僧曾经利用魔法治愈了铁船长维克塔利昂已经化脓的致命伤，所以“大熊”能够痊愈并不是没有可能性。当前，艾索斯大陆的红袍僧和红袍女们正四处为丹妮奔波，说不定就遇到“大熊”将他治好了呢。等他痊愈之后，乔拉·莫尔蒙一定会以一种让人意想不到的方式回归维斯特洛——他那阔别已久的故土，再度来到丹妮身边。

这些不确定因素对即将归来的丹妮来说应该都不算是大问题，一统维斯特洛后的统治才是真正的挑战。一场政治婚姻能够让她避免很多不必要的麻烦，迅速笼络诸侯以面对即将到来的严冬，就如千年以前的洛伊拿英雄娜梅莉亚女王登陆多恩与马泰尔家族联姻一样。

至于联姻的对象是谁？到目前为止，没有谁比刚刚成为“白狼王”的琼恩·雪诺更合适了。第六季末，观众们的猜测终于成为了现实，琼恩是莱安娜·史塔克与雷加·坦格利安的儿子，又一条真龙血脉(虽然这条血脉是依旧是私生子)。琼恩与丹妮的联合符合坦格利安家族近亲结婚的传统，更是大主题“冰与火”的集结，推翻瑟曦，带领人民渡过严冬，与极北之地蠢蠢欲动的异鬼大军对峙。

珊莎·史塔克：淑女的复仇

截至目前，珊莎·史塔克的故事书剧分离的情况最为严重，从第五季北上临冬城开始全部变成了原创剧情，与小说情节正式分野，变成了平行世界。

同时，我们也见证了史塔克家族的长女由一个被人玩弄于股掌之间的傀儡逐步成长为“权力的游戏”玩家的全过程。在私生子大战中，“三傻”更是发挥了举足轻重的作用。

那么接下来她又会有怎样的表现呢？

在北境故事线上，很大的一个看点是琼恩与珊莎的关系将会如何发展下去。

在第六季兄妹重逢后，有温情、有矛盾，但是血浓于水，最后在珊莎的支持下，身为私生子的琼恩·雪诺加冕为新的北境之王。

随着布兰·史塔克成为新的三眼乌鸦，并与梅拉·黎德南下回归，史塔克家的孩子们将再度聚首，而极乐塔之战的秘密也将揭开。

琼恩的真实身份浮出水面后，这位坦格利安家族的后人还能获得珊莎与北境诸侯的支持，坐稳“白狼王”的位子吗？不要忘了，小指头几次三番离间兄妹二人，他们就真的没有可能在北境掀起一场权力的争斗？两人目前看似兄妹情深的关系，其实隐藏着崩塌的因素。

除此之外，珊莎与赫伦堡公爵“小指头”培提尔·贝里席的关系发展也颇值得玩味。与小说中的指珊不同，剧集里的二人更像是相互利用的关系，而这种关系在珊莎北上临冬城发生的一系列遭遇之后，出现了巨大的裂痕。所以在鼹鼠村，分离后的第一次会面气氛才显得如此紧张。在这次秘密会面中，小指头第一次承认自己识人失误，珊莎步步逼问，搞得七国第一权谋家哑口无言，最终不欢而散。

不过在私生子之战即将拉开序幕的时候，珊莎清醒地认识到缺少了“小指头”率领的谷地军，自己并没有任何胜算。至此，“指珊”再度联合。在重新夺回临冬城后，他向珊莎吐露了自己想要登上铁王座君临天下的愿望，并希望她能够陪伴在侧，珊莎却并不买账。作为七国上下权力谋略金字塔顶尖的人物，“小指头”在下一盘很大的棋，真可谓机关算尽。

《红楼梦》(旧版新版)里王熙凤的判词有句话说得好，“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”，用在小指头身上再合适不过。卷三《冰雨的风暴》艾莉亚的第八个章节里，高尚之心鬼魂的梦境如此说——

“我梦到一头狼在雨中嗥叫，但无人倾听他的不幸，我梦到一阵刺耳的喧嚣，闹得头都快炸了，其中有鼓点、号角、笛子及尖叫，但最悲哀的是小铃铛的声响。我梦到一位少女参加宴会，她头发里有紫色的毒蛇，致命的汁液从它们牙齿上滴落。稍后，我又梦到那位少女在冰雪城堡外杀了一个无敌的巨人。”

第一句话预示着红色婚礼的发生；第二句话预测的则是皇家婚礼，参加宴会的少女指的是珊莎，头发里紫色的毒蛇在剧集中变成了胸前的项链；第三句话说的则是在不久的将来，珊莎将在临冬城外了结小指头。为什么说无敌的巨人指的是小指头呢？因为贝里席家族来自狭海对岸的自由城邦布拉佛斯，看过剧集的人都知道布拉佛斯的泰坦巨人雕像，而贝里席家族以前的纹章画的也是巨人图案，只是到了培提尔这里才改成了仿声鸟。

截至目前，珊莎还不知道是小指头一手策划了史塔克家族南下君临，家破人亡的惨剧。如果让这位已经善于玩弄权力游戏的史塔克大小姐知道了真相，“指珊”以利益为基础的联合必将走到尽头，关系再度恶化，铁定会上演一出淑女复仇、手刃仇人的好戏。

艾莉亚·史塔克：河间的杀手

不知道细心的观众还记不记得艾莉亚的死亡名单？在第六季中，这份名单被缩短了，许多名字被去除掉。自从她在谷地抛下濒死的猎狗之后，艾莉亚的名单目前还剩下瑟曦·兰尼斯特、格雷果·克里冈和瓦德·佛雷。不知从何时起，梅丽珊卓、密尔的索罗斯、贝里·唐德利恩和伊林·佩恩爵士的名字被去除掉了。

首先要明确的一点是，前三个名字并不在小说中的名单上，梅丽珊卓也从没遇到过艾莉亚，她将詹德利从无旗兄弟会带走是剧集的原创剧情；索罗斯与闪电大王被去除或许是因为艾莉亚已经放下了她被猎狗劫持的怨恨；至于杀害父亲的刽子手伊林，饰演者Wilko Johnson先生罹患癌症，他也早已脱离了剧组，原因或许就是这样。

第六季末，随着艾莉亚手起刀落，孪河城主瓦德·佛雷一命呜呼，至此死亡名单上还剩下两个人的名字，瑟曦与魔山。

目前，从黑白院毕业的史塔克家二小姐重回河间，走向一条暗黑的刺杀之路。

河间地在五王之战中生灵涂炭，现在又有多股势力在此汇聚。猎狗与无旗兄弟会决定往北方行进，很有可能与艾莉亚再度碰头。关于猎狗，这里要多说两句。第一季小指头背叛艾德·史塔克之时，他就在近侧。故事发展到现在，当初目睹一切的人物再也没有人像猎狗这样接近史塔克姐妹的了，或许小指头的背叛会通过他之口传递给还蒙在鼓里的史塔克们。

无旗兄弟会北上，然而此时被琼恩·雪诺流放的梅丽珊卓却在南下。在第三季里，红袍女曾对艾莉亚说，我们还会再见面。而在詹姆攻占奔流城之后，塔斯的布蕾妮与波德里克二人划船逃往北方。随着故事线的逐步缩紧，主要人物聚拢，河间地在第七季中将会异常的拥挤。唯一的问题就是，在重逢之后，谁能够活下来，就看狼家二丫的缝衣针如何选择了，以前在死亡名单上的诸位还能够安然无恙吗？

吉莉与山姆：学城的秘密

即便是在小说中，我们对旧镇学城的了解也不是很多，不过针对学城铺陈的草蛇灰线却不少，比如龙的秘密、长城的形成等等。

山姆威尔·塔利被派往学城的目的是成为一个真正的学士，为守夜人军团服务。随着夜王率领的异鬼大军的逐渐临近，如何快速地找到一个抵抗他们的方法摆在他的面前。诚然龙晶与瓦雷利亚钢有用，但是这些材料稀缺至极。大批量寻找和制作龙晶与瓦雷利亚钢武器的方法或许就在学城图书馆的某本书里，或许某位学识渊博的学士知道如何方法，而他必须尽快找到！

除此之外，随着派席尔大学士在君临遇刺身亡，学城必须要选出新的大学士前往君临，那么刚刚来到学城的山姆会不会插进来搅局呢？而在温暖如春的南方，人们还没有意识到异鬼入侵的严重性，认为只是遥远的传说。如何让大家相信异鬼真的来了，山姆也该好好想想了。

不过我们期待的人民群众战异鬼的大戏，应该是不会在第七季上演了。谁都知道，这将是《权力的游戏》终结之前的最后一场恶战。

因此，在凛冬还未携带大雪与异鬼们到来之前，再最后一次看七国各大家族不相爱就相杀好啦。

[责任编辑： 席倩倩 ]