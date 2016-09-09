曹云金再讽郭德纲：我收徒不收费 我土豪不需要

曹云金
8月30日，郭德纲晒出德云社最新家谱，其中他曾经的两个徒弟何云伟、曹云金并不在列，被正式除名。9月5日下午，曹云金突然在微博上发表长文，历数从2002年以来，自己与师父郭德纲的14年恩怨，并称是时候该做个了结了，并在长文中曝光当年央视相声大赛退赛风波、郭德纲骂尽李金斗、姜昆等相声界名家的等往事内幕。
对此，郭德纲并未对此做出过多回应，而是通过经纪人称“不想与曹云金你一句我一句对骂”。
9月8日，曹参加了某品牌的直播活动。直播过程中，有不少网友留言让他聊聊郭德纲，曹云金回应：“呵，想听八卦的人真多！”随后有网友称想拜曹云金为师，他回答：“你居然想拜我为师？我都是没有师傅的人了！”而当被问到“会收拜师费吗”，曹云金则更是似有所指地笑称：“我从来不收费的，我是土豪、有钱人，不会收费！”
[责任编辑： 席倩倩 ]
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