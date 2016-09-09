女主播曝与高层离婚内幕：结婚一年被赶出家门3次！

新闻摘要： 据台湾媒体《东森新闻云》报道，香港美女主播刘明轩(Vivian)外型亮丽，因访问过鸿海集团郭台铭，被男方热情一搂成名。她2012年闪嫁保险公司高层王傲山，婚姻生活仅维持1年就告终，有关婚变原因沉默4年保持低调，直到8日终于吐露真相：“我1年被赶出家门3次！”

女主播刘明轩闪嫁一年就离婚

据台湾媒体《东森新闻云》报道，香港美女主播刘明轩(Vivian)外型亮丽，因访问过鸿海集团郭台铭，被男方热情一搂成名。她2012年闪嫁保险公司高层王傲山，婚姻生活仅维持1年就告终，有关婚变原因沉默4年保持低调，直到8日终于吐露真相：“我1年被赶出家门3次！”

刘明轩首度谈离婚原因，结婚1年被赶出门3次，第一次发生在结婚不到1个月，当天还是大年初四，老公要约好友到家里打牌，她开口说觉得不好，反被大吼“是不是现在不能带朋友来啊？”隔天凌晨5点，熟睡中居然被用灯照醒，还遭赶出门口，“我拖着3个行李不敢跟人说，大概住了1个星期酒店！”

出嫁1个月的刘明轩发现老公变脸，回家后妈妈劝“家里永远有个位子给你，不要去外面住啦！”加上丈夫态度软化，两人相安无事几个月，又因为小事被赶走，“他双眼通红指着我，逼我撞墙，没碰我但是我被吓得好害怕！”

刘明轩连续两次遭赶出门，父母终于也感觉到异状，“一个不尊重你，也不尊重婚姻跟人，要不要继续下去呢？”加上也无法接受另一半的个人行为，动了离婚念头但没有执行。直到她第三次被赶出门外，有一天想回去谈清楚，没想到看到工人搬好几个纸箱出来，才知道老公要搬家，“他不是要带我一起搬，当时我们还没离婚！”

现年38岁的刘明轩恢复单身后很开心，和金融才子的婚礼曾令众人称羡，没想到才1年因性格不合分手，2年后前夫和交往4个月的新欢再婚。当她被问起前夫和现任妻子很甜蜜时，笑回“他对我没好过吗？有句话叫做日久见人心，路遥知马力。”

[责任编辑： 席倩倩 ]