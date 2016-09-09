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“雪姨夫”原来长这样！王琳携新男友甜蜜约会（图）

2016-09-09 10:17 [来源： 凤凰娱乐 ]

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　　王琳早前在微博上晒出和该名男子的亲密合影

　　7月7日凌晨，雪姨王琳晒出与一男子的亲密照，并且附上两个孩子的照片，还配上文字：“家”。此次公开照片疑找到新恋情，或重组家庭。近日，王琳被拍到携一位男士和几位好友聚会，席间二人甜蜜互动，疑似将这段恋情坐实。

　　王琳被拍与男子牵手同行

　　据悉，46岁的王琳曾有过两段婚姻，1993年拍完《情满珠江》后，王琳曾随第一任丈夫定居香港，后因回大陆拍戏而离婚。2005年末，王琳与第二任丈夫离婚。

　　王琳与男子共同会友

　　2011年，王琳参加访谈节目时，大方透露自己已经离婚，跟前夫育有一子，名叫王若，活泼可爱，长得很帅气。目前王琳是单身妈妈，母子定居上海。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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