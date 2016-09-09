傅园慧真的来搞笑了！确认加盟北京卫视《跨界喜剧王》

新闻摘要： 9月8日，北京卫视大型明星跨界喜剧竞技秀《跨界喜剧王》在京举行第二期点映会，制片人董欣现场爆料：里约奥运会上的“洪荒少女”傅园慧确认加盟《跨界喜剧王》，将在北京卫视的荧屏上带来她的喜剧首秀，让大家对节目更加充满期待。

傅园慧

凤凰娱乐讯(采写/小南) 9月8日，北京卫视大型明星跨界喜剧竞技秀《跨界喜剧王》在京举行第二期点映会，制片人董欣现场爆料：里约奥运会上的“洪荒少女”傅园慧确认加盟《跨界喜剧王》，将在北京卫视的荧屏上带来她的喜剧首秀，让大家对节目更加充满期待。

乐嘉黄小蕾等

第二期看点：乐嘉女儿助阵，笑点泪点齐飞

在第二期节目中，首期夺冠的秦岚杨树林组合将带来大反差表演，节目以女孩为神探哥哥复仇的故事为主线，上演了一出斗智、斗勇、斗酒又充满反转的西部喜剧。而永远一身笔挺西装、45度角仰望天空唱歌的谦谦君子小哥费玉清，这一次竟要被包装出“炸”的效果，不仅要载歌载舞，还遭遇史上最丑反串的惊吓。周杰上一回搭档孙楠说相声大受好评，本期周杰和喜剧经纪人李菁延续拿手好戏，主题是猜字说段子。邓亚萍和高晓攀此次将上演脑洞大开、别开生面的黑幕喜剧秀——宇宙超级悬浮乒乓球比赛，不仅乒乓球是悬浮的，连人都是慢动悬浮在半空的，如此反地心引力的表演让观众目瞪口呆大呼过瘾。

点映会上的另一大亮点，是乐嘉和黄小蕾的全新作品，爆笑调侃了一群重度手机依赖症患者接受治疗的故事，不仅释放了快乐，更落地现实，直击心灵，让人笑到最后竟满含泪水。特别是乐嘉的“女儿”在表演中首次客串献声，助阵老爸，引得乐嘉瞬间泪奔，也让观众深受感动。

比起《跨界歌王》，《跨界喜剧王》的竞争更趋残酷。第一轮五位跨界嘉宾先后参加两期节目的表演，两期累计分数最高者才能直接晋级决赛，其余全部淘汰。

制片人：要把跨界幅度做到最大

点映会播放的内容还不是第二期节目的全貌，但从现场的笑声来看的确值得关注。第二期嘉宾们的出场顺序由喜剧召集人小沈阳抽签决定，五选一的残酷赛制让观众和嘉宾都各自狂捏一把汗。尽管压力巨大，不可避免背负着胜负心的跨界嘉宾们，依然保持了相当高的表演水准，结合个性量身打造的内容、喜剧表现丰富多元的类型，极大拓展了喜剧艺术的深度和广度，创意十足。同时，跨界精神在这个舞台上全面释放，秦岚的一席话让人印象深刻：“作为一名演员，都希望有一个平台来分享自己的作品。我希望自己除了演一些中规中矩的正剧之外，也可以挑战轻松一点的，跟大家分享很愉快的瞬间，这也可能是我作为演员的一个突破和改变。”

谈到跨界精神，点映会现场，《跨界喜剧王》制片人董欣也表达了对此的理解：“节目最大的难点在于对嘉宾的选择，这是最伤脑的，也是让团队内部最纠结的。我们一开始争论过是不是要全用演员，演员在舞台上下词或者演出更顺当一点。但后来我们推翻了自己，既然做跨界，就把跨界幅度做得最大——首发的五位跨界嘉宾有来自音乐圈、文化圈、有奥运冠军，有的有舞台经验，有的则完全没有。即便是一滴泪一颗星的秦岚，在这个舞台上，也会用哭的方式把喜剧演完。”制片人董欣还透露，里约奥运会上的“洪荒少女”傅园慧确认加盟《跨界喜剧王》，将在第五期节目中上线。

据悉，《跨界喜剧王》每周六20:30在北京卫视播出。

[责任编辑： 席倩倩 ]