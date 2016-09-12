郭晶晶出席晚宴气质优雅 老公跟小叔子随行(图)

新闻摘要： 10日晚，香港君悦酒店举行品牌晚宴，郭晶晶、霍启刚夫妇出席，虽然没有在红毯留影，但在内场的照片被公关郑绍康曝光。

郭晶晶、霍启刚夫妇和霍启山

据香港媒体报道，10日晚，香港君悦酒店举行品牌晚宴，郭晶晶、霍启刚夫妇出席，虽然没有在红毯留影，但在内场的照片被公关郑绍康曝光。

霍启山与父亲霍震霆

当晚，除了郭晶晶夫妇，霍启刚的父亲霍震霆、弟弟霍启山也现身晚宴，内场合影时，郭晶晶坐着，而老公霍启刚、小叔子霍启山和公关郑绍康则站在她身后，形成众星拱月之势。

[责任编辑： 席倩倩 ]