破离婚传言！刘恺威零点晒女儿画作为杨幂庆生(图)

新闻摘要： 9月12日是杨幂的生日，零点刚到，刘恺威就在微博中晒出女儿“小糯米”的画作为爱妻庆生。照片中，小糯米画了一个简单的卡通小人，并写上“Mommy，happy birthday”，十分温馨。

小糯米画画为妈妈庆生

凤凰娱乐讯 9月12日是杨幂的生日，零点刚到，刘恺威就在微博中晒出女儿“小糯米”的画作为爱妻庆生。照片中，小糯米画了一个简单的卡通小人，并写上“Mommy，happy birthday”，十分温馨。

刘恺威在微博中写道：“今年有个小美女准备了手工大礼，我们都不跟她抢第一，祝糯米妈咪生日快乐！@杨幂。”随后杨幂也转发微博表示感谢：“最喜欢的礼物，这手艺跟我当年不相上下，谢谢糯米米和糯米爸爸！”一家人十分甜蜜。

微博截图

微博发出后，网友纷纷留言祝福，“看到你们秀恩爱我就放心了，求合照”，“大幂幂生日快乐，永远幸福”，“祝幂幂生日快乐，越来越幸福”

[责任编辑： 席倩倩 ]