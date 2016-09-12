破离婚传言！刘恺威零点晒女儿画作为杨幂庆生(图)

小糯米画画为妈妈庆生
凤凰娱乐讯 9月12日是杨幂的生日，零点刚到，刘恺威就在微博中晒出女儿“小糯米”的画作为爱妻庆生。照片中，小糯米画了一个简单的卡通小人，并写上“Mommy，happy birthday”，十分温馨。
刘恺威在微博中写道：“今年有个小美女准备了手工大礼，我们都不跟她抢第一，祝糯米妈咪生日快乐！@杨幂。”随后杨幂也转发微博表示感谢：“最喜欢的礼物，这手艺跟我当年不相上下，谢谢糯米米和糯米爸爸！”一家人十分甜蜜。
微博截图
微博发出后，网友纷纷留言祝福，“看到你们秀恩爱我就放心了，求合照”，“大幂幂生日快乐，永远幸福”，“祝幂幂生日快乐，越来越幸福”
[责任编辑： 席倩倩 ]
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