张翰与古力娜扎已经分手？工作人员回复：假的（图）

新闻摘要： 9月11日，微博上有疑似古力娜扎朋友圈的截图流出，该截图中，疑似古丽娜扎的账号写道：“始终还是没有走过2周年，曾经的山盟海誓，在现实面前狗屁都不是，祝你幸福。”这让张翰和古力娜扎已经分手的传言不胫而走。

腾讯娱乐讯(文/李小栗)9月11日，微博上有疑似古力娜扎朋友圈的截图流出，该截图中，疑似古丽娜扎的账号写道：“始终还是没有走过2周年，曾经的山盟海誓，在现实面前狗屁都不是，祝你幸福。”这让张翰和古力娜扎已经分手的传言不胫而走。腾讯娱乐记者联系了张翰的宣传人员，宣传人员辟谣称：”这是假消息“，并且否认流传的截图是古力娜扎本人的朋友圈。

近一段时间，古力娜扎成了热搜榜的常客。先是关闭了微博评论，引发网友猜测，同时古力娜扎在直播中耿直和黑粉“互怼”让不少人对她“路转粉”。但是今天微博突然流传了一张所谓古力娜扎的朋友圈截图，称古力娜扎和张翰已经分手，这让不少人把古力娜扎此前关闭微博评论等一系列举动归为失恋。

然而当腾讯娱乐记者向张翰的宣传人员求证时，对方回复称“是假的！”表示张翰和娜扎并没有分手，而网上流传的朋友圈截图也是假的。

张翰和古丽娜扎自公开恋情拍到恩爱互动的镜头，而就在刚刚播出的某综艺节目中，张翰还公开示爱女友“我昨天刚说过‘我爱你’”。

[责任编辑： 席倩倩 ]