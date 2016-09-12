胎儿性别曝光？林心如：宝宝用品一定是买粉红色的啊

新闻摘要： 据台湾媒体报道，林心如与霍建华7月31日在巴厘岛完婚，婚后老公忙拍《如懿传》，夫妻暂时分隔两地，10日她挺着4月孕肚出席芭莎慈善夜活动，以一袭宽松红裙藏隆起小腹，但依旧掩盖不住即将成为人母的喜悦，尽管她从未正面回应有关胎儿的事情，不过当提到“宝宝用品”时，似乎不小心让胎儿的性别露馅了。

林心如婚后生活甜蜜

据台湾媒体报道，林心如与霍建华7月31日在巴厘岛完婚，婚后老公忙拍《如懿传》，夫妻暂时分隔两地，10日她挺着4月孕肚出席芭莎慈善夜活动，以一袭宽松红裙藏隆起小腹，但依旧掩盖不住即将成为人母的喜悦，尽管她从未正面回应有关胎儿的事情，不过当提到“宝宝用品”时，似乎不小心让胎儿的性别露馅了。

林心如在婚后出席时尚品牌活动，当时被问到身体有没有任何不适或害喜，她灿笑回：“一切都很好。”胃口方面也都很正常，“我一直都很爱吃”，而婚后成为人妻，她也有感而发的表示“心理上面更加安定”，很享受与霍建华平凡但很温馨的的生活。

林心如是“粉红控”

据台湾媒体报道，林心如尽管对婚姻生活侃侃而谈，但一问到胎儿相关问题，仍避重就轻模糊带过，不过聊到宝宝用品时，身为粉红控的她立刻表示：“宝宝用品一定是买粉红色的啊！”不免让人好奇或许肚子里的孩子是个女娃，事实上霍建华先前曾说对生男或生女都很期待，“都好，都好”。

[责任编辑： 席倩倩 ]