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《家有儿女》续集张一山鼠标回归 杨紫宋丹丹仍待定

2016-09-12 09:34 [来源： 北京晨报 ]

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　　12年前的《家有儿女》火爆荧屏

　　伴随着《欢乐颂》、《余罪》的热播，杨紫和张一山12年前的成名作《家有儿女》成为了怀旧的热门剧集。近日，记者了解到，《家有儿女》出品人李洪携手原班人马将打造《家有儿女初长成》，导演林丛，主演张一山、高亚麟、“鼠标”“键盘”都相继回归，不过杨紫和宋丹丹仍然待定。

　　在原班人马中，最受关注的自然是杨紫张一山这对姐弟能否再合体？李洪表示，“张一山已经确定加盟，杨紫因为其经纪公司早在半年前就给她安排了一连串的电影、电视剧的拍摄，所以档期会受影响。不过，她们一定会回家看一看的。”

　　至于剧情方面和《家有儿女》的关系，李洪解释说不仅仅是续集的概念，“有继承的部分，比如还是情景剧的形式，还是会延续重组家庭这个设定。但是故事、人物是完全不同的，《家有儿女》是一个组合家庭，三个孩子；《家有儿女初长成》则是两个组合家庭，四个孩子，主角是江南和江北，两个二十四五岁的青年人，讲他们的励志，他们的创业，他们的生活。”所以，李洪并不认同“续集”的说法，“事实上，它真的不是续集。《家有儿女》是承载不了今天《家有儿女初长成》中孩子们的梦想的。曾经的孩子们如今都已经长大，都能当家做主了，在他们身上要开始承载家庭与社会的双重责任了。”

　　在主演能否重聚之外，媒体最关心的还有人气暴涨后的张一山的片酬问题，李洪对此并没有正面回应，“张一山是一个非常有潜质、有实力的年轻演员，要是按年纪算，他绝对称得上‘小鲜肉’，但是我并不认为他是‘小鲜肉’，因为他的才华与演技完全撑得起‘演员’这个职业。张一山的片酬绝对符合他现在的市场价值，这部剧可以说也是目前最高制作费用的一部情景喜剧了。”

[责任编辑： 席倩倩 ]

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