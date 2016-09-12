《从你的全世界路过》曝预告 观众：邓超太帅太深情

新闻摘要： 张嘉佳原著/编剧，张一白导演，邓超领衔主演，白百何特约出演，杨洋、张天爱、岳云鹏、杜鹃、柳岩领衔主演的《从你的全世界路过》将于9月29日国庆档上映。日前，片方发布了“超深情”版预告，邓超张天爱杜鹃在电台内外同台飙戏，“泪流满面”让观众们印象深刻，而对于邓超此次的表演，观众则大呼“这样的邓超太深情”。

邓超孤独沉思

凤凰娱乐讯张嘉佳原著/编剧，张一白导演，邓超领衔主演，白百何特约出演，杨洋、张天爱、岳云鹏、杜鹃、柳岩领衔主演的《从你的全世界路过》将于9月29日国庆档上映。日前，片方发布了“超深情”版预告，邓超张天爱杜鹃在电台内外同台飙戏，“泪流满面”让观众们印象深刻，而对于邓超此次的表演，观众则大呼“这样的邓超太深情”。

邓超深情演绎孤独DJ观众大赞“这样的邓超太深情”

电影《从你的全世界路过》继公布了“猪头的爱情”和“荔枝我爱你”两支CP预告之后，近日又发布了“超深情”版预告，邓超、张天爱和杜鹃同台飙戏，三人之间的关系浮出水面。伴随着施特劳斯的《春之声圆舞曲》，邓超饰演的“收听率全台最后一名”的电台DJ陈末以面部大特写现身，吊儿郎当的陈末在电台嘻嘻哈哈的形象展露无遗。而随着陈末怒喊“滚啊！”，巴赫的《无伴奏大提琴组曲:1.序曲》音乐慢慢响起，在张天爱饰演的幺鸡和杜鹃饰演的小容的话语中，陈末孤独的一面慢慢显露出来，“以前陈末可以温暖这么多孤独的灵魂，只是现在，他最孤独”。一连串冲突的画面过后，邓超一改预告片开始呈现出的“贱兮兮”的形象，深情款款地出现在观众面前，“喜欢上一个人，眼睛里除了她什么都没有，就连是被伤害，还拼命劝自己，挺住”、“如果没有住在你心里，就是客死他乡”，“情圣上身”的邓超给大家展现出了一个独一无二的孤独DJ陈末，观众则大呼：太帅！太深情！

邓超扮演的陈末刻画出都市中一个最典型的孤独的人，虽然每天帮助听众、帮助身边的兄弟解决烦恼，但其实自己才是最迷惑和孤独的那一个，嘴贫、幽默只是为了掩饰自己的悲伤。导演张一白形容陈末时曾说“面对现实他用各种铠甲包装自己，用贫、贱、胡言乱语，破罐破摔的状态来掩饰自己的内心，当他自己一个人独处的时候，其实能看到一种落寞”。原著/编剧张嘉佳也认为要把这样一个集合了快乐和忧伤的角色演好十分困难，“邓超这个角色，很重要的就是要把原著里人物内心深处的忧伤和快乐的对比，希望跟绝望的对比，两种完全不同的颜色呈现到他的表演中，邓超非常完美的诠释出这种感觉”。

邓超、张天爱、杜鹃

张天爱杜鹃呈现不同都市女性三人故事揭露“现实的爱情”

在电影《从你的全世界路过》中，张天爱饰演了一个怯生生的电台实习生幺鸡，总是默默地跟在陈末的身后。然而“能忍”的幺鸡却因维护陈末，在节目中破口大骂“滚！”、“混蛋！”、“消失吧！”。对于张天爱演绎的幺鸡，原著/编剧张嘉佳认为“(她将)角色演得很立体”，既展现出幺鸡的单纯、可爱，也把她在沉默中爆发的一面表现得淋漓尽致。

杜鹃这次饰演的是电台总监小容，气场强大的她表现出了一个都市女强人的应有的气魄，连导演都调侃自己被她的气场震慑住，“就她那个强大的气场，有时候弄得我都不知道该怎么跟她说戏”。但是，看似高冷霸气的小容在电台独白、默默落泪的画面也令观众备受感动，让大家感受到一个不一样的杜鹃。

“所以我们泪流满面，步步回头，可是只能向前走”。如果说荔枝和茅十八的关系是“爱情本来的样子”，那么陈末、幺鸡和小容的故事则更像是“爱情现实的真相”。被问及如何看待这三人之间的关系，导演张一白曾表示“他们就是现实生活中的你我他，感情有所挫折，事业也不尽然的成功，但是内心依然有纤细的感觉，依然渴望着和保持着那一颗对感情的向往和维护”，虽然现实是残酷的，但他们仍然对爱情充满渴望。而张嘉佳也说过，之所以选择电台作为背景，是因为他觉得电台DJ这个职业“最能贴合灵魂”，最能温暖他人，电影《从你的全世界路过》想要带给观众的就是这种温暖和希望。

那个曾经温暖过无数人的DJ为什么会变得如此孤独落寞？陈末、幺鸡和小容三人之间最后又会有何归属？一切都还要等待电影上映之后才能够得到答案。电影《从你的全世界路过》将于9月29日全国上映，敬请期待。

[责任编辑： 席倩倩 ]