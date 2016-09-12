赵薇表示早知舒淇和冯德伦在一起：他俩不给铺垫

新闻摘要： 据台湾媒体报道，舒淇日前宣布与冯德伦结婚，震撼演艺圈。赵薇对此表示，早就知道舒淇和冯德伦在一起，“他俩属于那种不给任何铺垫、直接给你结果的”。

赵薇、舒淇

腾讯娱乐讯据台湾媒体报道，舒淇日前宣布与冯德伦结婚，震撼演艺圈。赵薇对此表示，早就知道舒淇和冯德伦在一起，“他俩属于那种不给任何铺垫、直接给你结果的”。

赵薇日前以评审团委员身份出席第73届威尼斯影展，受访时说到好友林心如和霍建华结婚，赵薇直说感动。“因为心如是一个很独立的女孩子，她不是那种永远要找男朋友的人，不是没有男朋友就不行的人。我们都觉得她很独立，所以她结婚我很感动。”

在林心如的婚礼上，昔日“还珠三人组”赵薇、林心如、范冰冰罕见合影。被问到是什么机缘重聚，赵薇说，“我觉得她的婚礼不去就太不仗义了吧，我们两个差不多20岁就认识了。”

谈及那张引发话题的“还珠帮”合照，赵薇开玩笑说“还好三个人都没残”。她表示，与当年相比，不能说大家变得不好了，某种角度来说大家还是各自过得挺精彩的。

她表示，一直很好奇林心如的“谜底(指结婚对象)”是什么，“她给了我们一个惊喜，因为我并不知道她跟霍建华谈恋爱。”

赵薇说，“我们平时也不会主动问的，因为人家还没嫁你总去问会伤人家，不能老问你有没有男朋友，什么时候结婚之类的。所以看到她跟舒淇(各自)结婚，我觉得有种很感动的感觉。”

至于舒淇，赵薇爆料说，她早就知道舒淇跟冯德伦在一块。“他俩属于那种不给任何铺垫、直接给你结果的，这也是我喜欢的一种方式，为什么一定要有过程呢？给你刺激一下。”

[责任编辑： 席倩倩 ]