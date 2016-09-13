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网曝言承旭哥哥酒后吐真言：他跟林志玲和好啦

2016-09-13 09:21 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　腾讯娱乐讯据台湾媒体《东森新闻》9月12日报道，41岁林志玲跟39岁言承旭情缠14年，曾有过一段情的他们感情世界始终让外界雾里看花，内地微博“关爱八卦成长协会”爆料，指称有网友向其爆料表示跟言承旭同父异母的哥哥是朋友，双方一起喝酒，言的哥哥向他表示“言承旭跟林志玲和好啦”，但详细原因不明。

　　言承旭12岁丧父，生长在单身家庭的他众所皆知有个姐姐，但其实他还有个同父异母哥哥，对于自己被传非婚生子的身世，言承旭没有正面回应，孝顺的他只说：“对我来讲，不管妈妈是什么样的状况，我都支持她！”表示不希望家人受伤。

　　他跟林志玲情传14年，日前还被名嘴许圣梅曝：“毕竟2个人从来都没有分开过。”甚至近期开始共用同一位经纪人，事业上有所接触。虽然言承旭郑重澄清，会跟林志玲用同一位经纪人并非林志玲介绍，而是别的好友，但仍然令大家好奇双方私下感情是否能复燃。

　　其实有网友整理出近几年2人疑似复合迹象，称双方都没有正面否认交往，相较林志玲多次否认跟邱士楷联络的反应相当不同；2015年金马奖，林志玲主动跟言承旭“隔空合体”，还说“不抗拒复合”；后来言也说“期待能和大家分享喜悦的那一刻”，多次引爆暧昧话题。

　　这次曝出言承旭同父异母哥哥脱口表示弟弟跟林志玲和好，也再次引起网络讨论，对此记者致电林志玲跟言承旭的共同经纪人阎柔怡，电话未接，讯息已读未回，无法知悉该项消息真实性。

　　

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[责任编辑： 席倩倩 ]

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