周冬雨完美蜕变 《七月与安生》或成新代表作

新闻摘要： 9月11日，安妮宝贝同名电影《七月与安生》在北京举行首映礼，主演周冬雨以两套风格不同的造型优雅亮相。毕业后首回母校的她，笑称自己有些紧张有一种回来交答卷的感觉。专业媒体人在观影后，对其在电影中的表现，给予了高度的称赞，并直言周冬雨让人看到了华语演员的希望。

腾讯娱乐讯9月11日，安妮宝贝同名电影《七月与安生》在北京举行首映礼，主演周冬雨以两套风格不同的造型优雅亮相。毕业后首回母校的她，笑称自己有些紧张有一种回来交答卷的感觉。专业媒体人在观影后，对其在电影中的表现，给予了高度的称赞，并直言周冬雨让人看到了华语演员的希望。

周冬雨毕业后首回北电笑称我是回来交答卷的

9月11日，安妮宝贝同名电影《七月与安生》在北京电影学院举行校园首映礼，主演周冬雨身着紫色连身裙优雅亮相。而在随后的红毯环节，周冬雨又以一袭黑色礼服温婉亮相，两套风格不同的造型都被她演绎的极其个人特色。

此次是她毕业后首次回到母校，她在现场称自己心里有些紧张，有一种回来交答卷的感觉，并在现场分享了自己对这部电影的感受。周冬雨在电影中饰演的安生，年龄跨度有点大。而周冬雨在大跨度的时间线中，一张一弛拿捏到位，不论是温情还是争执，画面都让人十分心疼。

一个全然不同的周冬雨给人无限的可能性

在观看了今天的首映后，专业媒体人对周冬雨在电影中的表现，给予了高度的称赞和认可。一位媒体人这样评价道“一部好的电影，打开了两个年轻女演员的潜能及可能性，《七月与安生》让人见识到了一个全然不同的周冬雨”。甚至有人直言“周冬雨让人看到了华语演员的希望”。

现场被问及如何提高演技，周冬雨表示导演给了她很大的自由，她自己可以随心所欲的发挥，片中的很多台词都是她的现场反应。周冬雨和这部影片一样有着个性化的表达，演技既突破又自然，完成了一次化蛹为蝶的蜕变。细致入微的情绪，精准到位的表演，让人在她身上看到了无限的可能性。(腾讯新闻app电影频道，汇聚全球电影资讯、好片推荐，更有全国通兑电影票，好莱坞原版电影周边送不停!)

[责任编辑： 席倩倩 ]