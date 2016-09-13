内地票房创全年最低新纪录 中秋档到来或将回暖

新闻摘要： 刚刚过去的一周，全国电影市场又创造了好多票房历史的上的纪录。只不过，这些纪录多数是令人尴尬的，全年单周票房最低以及单日票房最低的纪录都在本周。

《星际迷航3》以1.5亿的成绩摘得上周内地票房周冠军

腾讯娱乐专稿(文/赵振宗编辑/婕子)

刚刚过去的一周，全国电影市场又创造了好多票房历史的上的纪录。只不过，这些纪录多数是令人尴尬的，全年单周票房最低以及单日票房最低的纪录都在本周。

《寄生兽》以4600万票房创下日本阵容电影在内地的最高票房纪录

《寄生兽》创日本真人电影内地票房纪录

上周，全国内地票房周冠军毫无意外的落在了上映两周的《星际迷航3》身上，单周1.5亿的成绩，在毫无同等级的对手面前，几乎成了遥不可及的成绩。目前，《星际迷航3》在内地的累计票房已经达到了3.68亿，超越了前作，顺利成为该系列在中国最卖座的影片。

除了《星际迷航3》之外，上周上映的另外两部引进片，《鲨滩》和《九条命》并没有炸裂的表现，分别都以5500万左右的成绩，排在了亚军和季军的位置。

日本产的惊悚片《寄生兽》自打上映就吸引了电影君的关注，能在国内上映就已经算是少见的事情。虽然其单周只收入了2000万左右的票房，但如今《寄生兽》累计的票房已经达到了4600万票房。这个成绩已经是日本产真人电影在内地的最高票房纪录了。只是，如今《寄生兽》也到了上映的尾声，想要有更大的突破已经并不可能。

除了这一系列的引进片之外，国产片方面还有一个小惊喜，那就是上映已经一个多月的《盗墓笔记》正式越过10亿大关啦！靠着最近几天每天几十万的票房，《盗墓笔记》终于艰难越过了这一道坎，成为了今年暑期档唯一一部超过10亿票房的国产影片，也为今年暑期档保留了一丝丝颜面。

《反贪风暴2》等新片将承担起在中秋档救市的任务

单周单日全年新低票房谷底亟待中秋档拯救

说罢了以上的单片小惊喜，我们来说说大盘如今的尴尬局面。根据猫眼统计数字，上周，全国总票房为3.9亿，对，没有听错，3.9亿！这是今年以来全国单周票房最惨的一周。惨到了什么程度？一比便知。今年票房最高的单周无疑是春节档的那一周，全国单周票房达到了36.4亿，也就是说，上一周的周票房将将超过了春节那一周的十分之一。

逐日来看，上周整整一周，只有周六全国单日总票房将将超过了1亿大关，剩下的日子里，周日大盘只有8400万，而周五呢，区区5900万的票房，大写的尴尬。可就是这样表现的周末成绩，却已经是上周票房的高点了。上周四，单日票房为3040万，电影君逐一翻阅了历史数据，今年没有一天的单日成绩达到如此之低，哪怕是大年29——全国人民都沉浸在与家人团聚的喜悦或是正在返家的路上，当日的票房成绩也好过这个数字。可以毫不客气的说，此刻的国内影市已经确确实实跌到了今年的谷底。

好在中秋档就要在本周到来，众多国产影片包括《反贪风暴2》、《七月与安生》、《我的战争》、《大话西游3》、《追凶者也》等将纷纷赶在这个档期上马，相信会对谷底的影市是个拯救。倘若不是中秋档的及时到来，真不知道如今的国内影市到底要跌到什么样子了。

[责任编辑： 席倩倩 ]