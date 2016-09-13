谢霆锋自曝荧屏初吻是舒淇 冯德伦：她的嘴好亲吗？

新闻摘要： 日前，舒淇婚后为谢霆锋《十二道锋味3》献出综艺首秀的新闻抢占了各大头条，节目中谢霆锋自曝舒淇是自己的荧幕初吻更惹来网友热议。而近日有网友挖出一个多年前的视频，视频中谢霆锋当着冯德伦的面表示自己为舒淇献出了荧屏初吻，而当冯德伦追问舒淇“吻感”时，谢霆锋则略带羞涩地表示：她的嘴好大，亲起来特别有归属感。

舒淇婚后参加谢霆锋《锋味3》

凤凰娱乐讯日前，舒淇婚后为谢霆锋《十二道锋味3》献出综艺首秀的新闻抢占了各大头条，节目中谢霆锋自曝舒淇是自己的荧幕初吻更惹来网友热议。而近日有网友挖出一个多年前的视频，视频中谢霆锋当着冯德伦的面表示自己为舒淇献出了荧屏初吻，而当冯德伦追问舒淇“吻感”时，谢霆锋则略带羞涩地表示：她的嘴好大，亲起来特别有归属感。

谢霆锋自曝荧屏初吻是舒淇

据悉，网友挖出的这段视频是2001年冯德伦谢霆锋代班主持某娱乐节目，两人播报某段舒淇新闻后，谢霆锋开始怂恿冯德伦谈谈舒淇“舒淇好像跟你……嘿嘿”似乎意指舒淇与冯德伦关系暧昧，冯德伦则反击道“但是你在戏里吻过舒淇，我没有。”并继续笑着问谢霆锋“舒淇吻起来怎么样？”

据悉，谢霆锋出道第一部电影中担任女主的就是舒淇，谢霆锋当时对着冯德伦也未避讳此事“其实我的荧屏初吻就是舒淇，当时我的第一部戏中她……”但谢霆锋话还未说完便被冯德伦打断“你还没回答我，她的嘴好亲吗？”眼看好友那么想知道这个问题的答案，谢霆锋只能略带羞涩地回答“那段时间我和舒淇还不是特别熟，所以有些尴尬，而且你知道她嘴很大，所以……亲起来很有归属感！”冯德伦则一脸坏笑地“哦~哦~”随后，谢霆锋再度把话题引向舒淇新开的火锅店，冯德伦则急忙岔开了话题。

谢霆锋在《古惑仔》中与舒淇激吻

时过境迁，冯德伦谢霆锋舒淇三位好友已从陌生到熟悉，还有两位终成眷属。众多网友表示舒淇把婚后综艺首秀献给谢霆锋《锋味3》这档美食情感节目实在是再妙不过“我终于相信这节目里嘉宾全是谢霆锋朋友圈了”、“打算再刷一遍，注意下舒淇对谢霆锋有什么特殊表现！”

[责任编辑： 席倩倩 ]