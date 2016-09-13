刘镇伟严禁韩庚模仿周星驰 确认《大话3》是终结

新闻摘要： 9月12日，电影《大话西游3》在京举行首映。导演刘镇伟携主演韩庚、张超、张瑶、谢楠、黄征、UNIQ周艺轩等亮相，女主角唐嫣和唐僧的扮演者吴京则分别因工作原因缺席了当天的活动。回忆出演《大话西游3》的过程，韩庚透露，每当自己的表演稍微些前作至尊宝的影子，刘镇伟都会立刻喊CUT，告诉他这样“不对”。

刘镇伟与韩庚

1905电影网讯9月12日，电影《大话西游3》在京举行首映。导演刘镇伟携主演韩庚、张超、张瑶、谢楠、黄征、UNIQ周艺轩等亮相，女主角唐嫣和唐僧的扮演者吴京则分别因工作原因缺席了当天的活动。回忆出演《大话西游3》的过程，韩庚透露，每当自己的表演稍微些前作至尊宝的影子，刘镇伟都会立刻喊CUT，告诉他这样“不对”。

现场，刘镇伟也再次被问到《大话西游3》后是否还有继续这个系列的打算。他的回答很坚定：“(这部)是终结篇。20年前的《大话西游》留下很多空白，观众也有很多疑问，这是个好机会填补这些空白。”

9月14日起，《大话西游3》将正式登陆内地院线。

韩庚：按自己的方式塑造至尊宝模仿前作会遭刘镇伟喊CUT

谈到《大话西游3》中的至尊宝，韩庚认为自己完全是按照个人的方式在塑造这个角色。“他是个暖男，100%痴情。”韩庚形容道，“聪明伶俐，甚至有点小滑头。”韩庚再次强调，自己的角色无法和前作中周星驰饰演的经典相比，但他也透露，在这一点上自己和导演做了沟通，导演更希望他能完全按照自己的想法来发挥。“因为《大话西游》第一部和第二部给我们的印象特别深，有时候表演稍微有一点(前作至尊宝的感觉)，导演就会喊cut，说这样不对。”

当天，在《大话西游3》中饰演紫霞的唐嫣因为工作未能来到现场。虽然她送上了一段VCR给主创和观众，但戏中爱慕紫霞的至尊宝韩庚还是感到非常“失落”。韩庚直言，自己最初印象中的唐嫣非常高冷，因此在吃开机饭时自己甚至不敢跟对方讲话。不过合作之后，两个人早已成了非常合得来的伙伴。

刘镇伟：至尊宝身上有39岁的自己《大话西游3》是终结

作为一部影史经典，《大话西游》系列在20年中一直备受观众喜爱。而对于导演刘镇伟来说，“大话西游”和当中几位主角至尊宝、紫霞等，之于他的意义也是非比寻常。现场刘镇伟表示，如今再看至尊宝，他的身上有着39岁的自己的影子。那个时候的自己忙于工作，一直没有时间好好陪太太和家人：“如果当时不停下来陪家人，我会(和至尊宝一样)后悔莫及。“

再过两天，《大话西游3》将正式上映。虽然很多人对于《大话西游》这一电影IP充满信心，但刘镇伟却表示，第三部将确定是这个系列的终结篇。“两年前，我的监制找到我，问《大话西游》20年，我会不会想拍一个第三部。其实是他打动了我，因为20年前的《大话西游》留下了很多空白，观众也有很多疑问当时没有回应到。聊起来觉得(拍《大话西游3》)是好机会，可以填补这些空白。”

[责任编辑： 席倩倩 ]