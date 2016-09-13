鲍春来进军娱乐圈主演羽球电影 刘国梁林丹谌龙助阵

新闻摘要： 9月12号，内地首部热血羽球电影《击战》在京举办首映礼，监制王小帅、导演闫旭升携主演鲍春来、王森、乔欣、李彩桦、刘晓光等主创出席，林丹、谌龙、傅海峰等羽毛球冠军与乒乓球主教练刘国梁现身助阵。

合影

凤凰娱乐讯(采写/小凤)9月12号，内地首部热血羽球电影《击战》在京举办首映礼，监制王小帅、导演闫旭升携主演鲍春来、王森、乔欣、李彩桦、刘晓光等主创出席，林丹、谌龙、傅海峰等羽毛球冠军与乒乓球主教练刘国梁现身助阵。

从国家队退役后，羽球国手鲍春来将事业重心转向娱乐圈，电影《击战》作为鲍帅的首次触电，他演绎了一个钟爱羽球而离家出走隐居在奇迹俱乐部的“高富帅”，一身高超的球技使得他担当起了复兴奇迹俱乐部的重任，不光要平衡队友的矛盾，更要与自身病痛顽强抗争。

刘国梁

首映礼现场，林丹、谌龙与傅海峰现身支持队友鲍春来，作为羽球场上的国手兄弟，四人均为国家羽球竞技项目立下过汗马功劳，也在实战比赛中积累了深厚的情谊与默契。林丹与谌龙表示，本次出席《击战》首映礼，一则是为好兄弟鲍春来首次触电鼎力支持，二来也是希望借此机会为羽球运动的普及与推广。

《击战》中，在《致青春》中崭露头角的王森与在《欢乐颂》受到关注的“关雎尔”扮演者乔欣首度合作，二人坦言相处十分愉快，在影片中王森作为挽救乔欣的奇迹俱乐部的中流砥柱，与女主角乔欣有一段动人的爱情。此外，王森说与鲍春来的合作很激动，戏外也建立了深厚情谊。

据悉，影片将于9月16号在全国上映。

[责任编辑： 席倩倩 ]