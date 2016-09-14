网曝王宝强获抚养权净身出户 律师：法院还在审

新闻摘要： 8月14日凌晨，王宝强在微博上发表离婚声明，称妻子马蓉与经纪人宋喆有不正当关系，决定解除与马蓉的婚姻关系，同时解除宋喆的经纪人职务。此消息一出，在娱乐圈投下了重磅炸弹，两人的财产分割、孩子抚养权问题也成为众人关注的焦点。

王宝强、马蓉

腾讯娱乐讯8月14日凌晨，王宝强在微博上发表离婚声明，称妻子马蓉与经纪人宋喆有不正当关系，决定解除与马蓉的婚姻关系，同时解除宋喆的经纪人职务。此消息一出，在娱乐圈投下了重磅炸弹，两人的财产分割、孩子抚养权问题也成为众人关注的焦点。

9月12日，有网友微信曝料王宝强马蓉已经签字离婚，王宝强净身出户，并拥有两个孩子的抚养权。随后，有媒体记者第一时间联系到王宝强方律师张起淮，他表示这个问题法院在审理，要尊重隐私，没有什么可以说的，真的假的都不说。

[责任编辑： 席倩倩 ]