《偷影子的人》将拍电影 马克李维分享童年故事

新闻摘要： 9月12日，第21期腾讯电影沙龙“那些年，是谁偷走了我们的影子”在京举行，世界级畅销小说《偷影子的人》作者马克·李维光临现场，与史航、施定柔、胤祥、黄斌等嘉宾展开了对话和讨论。

腾讯娱乐讯(文/曾妮视频/王栋) 9月12日，第21期腾讯电影沙龙“那些年，是谁偷走了我们的影子”在京举行，世界级畅销小说《偷影子的人》作者马克·李维光临现场，与史航、施定柔、胤祥、黄斌等嘉宾展开了对话和讨论。会上，马克·李维讲述了他的创作背后的故事，并向大家分享“如何保持温柔的自己”。此外，现场还宣布了《偷影子的人》电影正式启动，该片的首款电影海报也随之公布。

《偷影子的人》将拍电影作者马克·李维现身畅聊

说起马克·李维,你或许不怎么熟悉，但《偷影子的人》你肯定听过。作为一部常年雄踞各大文学类图书畅销榜前列的作品，《偷影子的人》在中国掀起的治愈系阅读风潮，可谓是抚慰了百万读者的心灵。此前，该书屡次被传将拍成影视作品，但都未有下文。昨日(9月12日)，在第21期腾讯电影沙龙上，这一期待终于变成了现实。

为了见证这一特殊时刻，《偷影子的人》原著小说作者马克·李维来到了现场，这也是他第一次来到北京。谈及创作初衷，马克表示，“偷影子”其实是他内心的折射，“其实我小时候就偷了别人很多次的影子，这是一种孩子的力量，我能够通过别人的眼神以及他们的态度来观察出他们的内心。”马克透露，在童年时期自己是个非常害羞的人，“在我看来，写作就是将我们内心不能说的东西明明白白的写出来，而《偷影子的人》就也给了我一种方式，我能够去实现我以前的一些目标。”

“我想说其实这是一本关于爱的小说，是一本关于友谊小说，也是关于如何处理父母关系的小说，同时也是关于希望和失望的小说，把这一切加在一起就是一部关于生活的小说。”马克说。

据主持人黄斌透露，影版《偷影子的人》项目即将正式启动，其最新概念海报也在当天正式发布。海报上以油画为基调，上面书写着一行字：“它能窃取别人的影子，发现别人心底的秘密，2018找回自己。”现场，马克·李维获赠了一个雕刻着“偷影子的人”的一枚印章，马克表示，他对影版《偷影子的人》也非常期待。

马克·李维分享童年故事：如何保持温柔的自己

一直以来，《偷影子的人》被认为是治愈系小说的典范，这是一个关于得到与失去、成长与懂得的成人童话。在场嘉宾一致认为，全书最大的亮点在于吕克离开了自己向往已久的行医之路，重新回到了面包店。而马克也表示，这一设定的背后，其实是希望能提醒大家不忘初心。

当被读者问及如何在凡世当中保持温柔的自己时。马克·李维分享了他童年的经验，“其实我是有一点过渡保护自己，比如我们在抬头望生活的时候发现它很艰难，不知道该走哪条路，但我们一定要开始做决定，无论这个决定对错与否，有时候错误的决定会比正确的给予我们更多。”编剧、作家施定柔(代表作《遇见王沥川》)也赞同马克的观点，她表示：“无论如何要把自己变成行动中的人，你的愤怒多半是因为自己的懦弱没有办法行动而产生的，一旦你做出了行动勇于对后果敢于承担，那你的人生就会走的很宽。”

编剧史航则用“任性”和“领情”两个词寄语，“我一般在大学里讲座的时候不忘说最后会跟同学们说祝你任性的度过一生，同时希望你在一生的某个时刻你自己想起来除了任性还要领情。”北京电影学院教授胤祥则在此问题上给出了实用的建议：“如果要温柔一点就是多读点书多看点电影，著名影评人默威尔老师讲，可以用电影延长三倍生命，看看别人怎么过的就可以得到启示。”

主人公或将被命名“马克”？史航争当男主角

电影如何改编？是马克和书迷们共同关心的问题，沙龙现场，主持人和嘉宾们也就此展开了探讨。马克·李维说，他并不担心电影被“汉化”，同时他还主动指出了小说中的两个“秘密”，为电影提供参考：第一个秘密就是大家没有发现在本书之中这个主人公一直是没有名字的，第二个秘密就是在本书中从来没有提过他们所生活的地方。“这两个秘密其实对于导演来说也是一件好事情，因为可能会更容易的去转换成不同的文化背景因为在本书中并没有提起具体的地理或者是人名。”

在电影应该采用第一视角还是第三视角的问题上，马克·李维表示，自己不是导演，没有最佳发言权，“但是就书来说并不是说第一人称就不如第三人称更容易改编，但是确实在写书和写剧本上还是有很大的区别。”

而编剧史航则建议主人公必须出现在画面里，“要不然我就去演了。”他幽默地表示，“我们要看到我们信任的男孩子，视角就在于说我们要不要主人公的画外音而已，如果有画外音就是第一视角，没有画外音就是第三视角。”这一观点得到了现场其他嘉宾的赞同，胤祥笑着表示，“如果主人公没有名字的话，我来做改编很简单管它叫马克就可以了。”

对于画外音的设置，马克也给出了自己的建议，“我们要注意就是这个画外音指的到底是主人公自己的声音，还是他所偷听到的影子的画外音，这一点是非常需要注意的问题，也是我们在改编时需要注意的部分。”

[责任编辑： 席倩倩 ]