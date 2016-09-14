薛之谦被曝疑似与神秘女贴面喂食 动作亲密（图）

腾讯娱乐讯9月13日晚，有网友在微博曝光一组疑似薛之谦与神秘女子在餐厅甜蜜喂食的照片。照片中，疑似薛之谦和神秘女子共进晚餐，频繁交头接耳并甜蜜喂食，看上去两人举止十分的亲昵。
此劲爆消息曝光后，网友纷纷围观并质疑，表示照片中男子不像薛之谦，称：“为什么我觉得有点不像薛之谦啊。”“哪里看出他是薛之谦？一点也不像。”更有网友劝阻道：“离作品近一点，离生活远一点！”
[责任编辑： 席倩倩 ]
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