陈乔恩：现在没男友 说“明年结婚”是开玩笑的

新闻摘要： 昨日(9月13日)，陈乔恩现身湖南卫视中秋赏月会与何炅搭档主持。在接受记者采访时现场透露，自己“现在单身，不急着交男朋友，很享受目前的状态”。此前，陈乔恩曾在《我们来了》节目中表达明年结婚的打算，“我想澄清一下，请大家不要把我在真人秀里跟姐妹们讲的玩笑话当真”。

陈乔恩搭档何炅主持湖南中秋

腾讯娱乐讯(文/千也)昨日(9月13日)，陈乔恩现身湖南卫视中秋赏月会与何炅搭档主持。在接受记者采访时现场透露，自己“现在单身，不急着交男朋友，很享受目前的状态”。此前，陈乔恩曾在《我们来了》节目中表达明年结婚的打算，“我想澄清一下，请大家不要把我在真人秀里跟姐妹们讲的玩笑话当真”。

湖南卫视中秋赏月会上，不老女神赵雅芝将搭档SNH48出现，没有女儿的赵雅芝，自言跟她们合作就像“带女儿”。

此外，TFboys、何炅、华晨宇、徐佳莹、杨钰莹等也会出现在晚会中。

月桂佳人陈乔恩：没男友谢娜为我专门给何老师发微信

此次湖南卫视中秋赏月会中，陈乔恩将以“月桂佳人”的身份和何老师合作串场。谈到和何老师的合作，“我的好姐妹娜娜还特意跟我说不要紧张，何老师非常nice。昨天她还特意给何老师发微信，请他照顾我这样”。

采访现场，陈乔恩澄清自己目前单身，没有男友。“我现在单身，我不急着交男朋友，我很享受目前的状态。”此前，其曾在《我们来了》中表达明年结婚的打算，“在这边我澄清一下，我不会明年结婚。请大家不要把我在真人秀里跟姐妹们讲的玩笑话当真”。

赵雅芝与SNH48合作像母女杨钰莹称其为“美的典范”

晚会中，赵雅芝讲和女团SNH48合作，“他们很乖，很敬业，舞跳的非常好，歌也唱的很好。因为我自己没有女儿嘛，跟他们合作，就像带着女儿一样”。

而谈到与赵雅芝的合作，SNH48成员表示“觉得她很有韵味，和我们这样的小女生完全不同。感觉很有仙气，我们也希望未来可以成为她那样的人”。

曾形容林青霞是“从画上飘下来”的杨钰莹自言晚会录制当天还和赵雅芝有约，“但围着她的人太多了，我们目前还没有约到”。面对不老女神赵雅芝，杨钰莹再出形容金句，“雅芝姐的美真的是会鼓励人，她真的有鼓励到我。我觉得她是美的典范”。

华晨宇明年底将赴美留学TFboys三小只想爸妈就视频

出现在晚会媒体采访区的花花华晨宇透露了一项自己最近的大计划，“把手里的工作清一清，明年年底将出国留学，到美国，学音乐”。

而最后出现的三小只TFboys凸显了吃货本质，表示对月饼的口味各不相同。王俊凯说“好久不吃月饼了，碰上了就吃两个”，王源喜欢“明明很腻却还是想吃”的口味，易烊千玺则“只吃蛋黄的，别的味道我觉得就怪了”。

被问到想爸妈怎么办时，三小只的回答一致起来。“想就打电话，现在通讯那么方便，微信还可以视频”，王俊凯说。“对，打视频电话”，王源补充。“一样”，易烊千玺作总结。

据悉，湖南卫视中秋赏月会将在9月16号晚20:20分在湖南卫视播出。

[责任编辑： 席倩倩 ]