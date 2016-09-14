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喂食、拥抱、深吻！张翰探班古力娜扎破分手传闻

2016-09-14 09:30 [来源： 凤凰娱乐 ]

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　　古力娜扎张翰

　　内地艺人张翰凭帅气外型走红，感情史也备受关注，曾和郑爽相恋5年轰动娱乐圈，结果2014年分手收场，随后2015年公开和古力娜扎热恋。日前，张翰被曝和女友分手，对方还在朋友圈留言“祝你幸福”，引起热烈议论！

　　近日，据全明星探爆料，古力娜扎在横店忙着拍摄新戏《择天记》。记者从知情人处得知，其实张翰早已直接在横店驻扎大本营，买下丰景嘉丽星公馆的一二三层楼，就连自己的家人也一并入住。

　　日前，记者拍到古力娜扎随着张翰前往公寓，二人回房之后也是贴身而坐，甜蜜非凡。喂食、拥抱、深吻，十分甜蜜。

　　随后两人离开公寓前往酒店，甜蜜一夜，二人便就此分开，娜扎前往剧组继续拍戏，而张翰则在返回公寓之后，开始准备收拾行李离开横店。如此看来，两人分手谣言不攻自破。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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