Angelababy被曝怀男孩 黄晓明紧张要其停工安胎

新闻摘要： 据台湾媒体报道，黄晓明和Angelababy(Baby)上周五出席北京“BAZAAR明星慈善夜”，四肢纤细的Baby小腹明显微凸。昨日网上传出Baby被目击去妇科产检，娱乐圈人士向台媒证实，她确实已经游戏；香港媒体则引述闺蜜说法指Baby怀了男宝宝，推算至少已有4个月身孕，晓明还紧张地要老婆快点停工，乖乖在家养胎。

据台湾媒体报道，黄晓明和Angelababy(Baby)上周五出席北京“BAZAAR明星慈善夜”，四肢纤细的Baby小腹明显微凸。昨日网上传出Baby被目击去妇科产检，娱乐圈人士向台媒证实，她确实已经游戏；香港媒体则引述闺蜜说法指Baby怀了男宝宝，推算至少已有4个月身孕，晓明还紧张地要老婆快点停工，乖乖在家养胎。

黄晓明和Baby去年5月领证，10月在北京办世纪婚礼，当时晓明放话想生4个小孩，但2人连度蜜月的时间都没有，Baby接拍好莱坞电影《独立日》，晓明则主演《大唐玄奘》，聚少离多。

Baby出席芭莎慈善夜，被指小腹凸起

产检被撞见

Baby今年过27岁生日时，坦言非常想要小孩，公婆也渴望抱孙。闺蜜说，孝顺的2人为圆老人家心愿，不时互相探班，之前晓明在象山拍戏，Baby有个1、2天假就赶去，晓明放假也会飞到上海和Baby“相聚”，难怪愿望快速成真。

昨日有网友向媒体爆料，称在妇产科遇到Baby也去产检，爆料网友说：“我当时还觉得特别不可思议，我怎么会碰到Angelababy呢？我看她那状态，可能有15周、3个月的样子吧。”

靠中医调养

Baby闺蜜接受香港媒体访问则说：“他们夫妻俩很努力，Baby还看中医调养身体，怀孕是迟早的事，这次终于中了，听说是男宝宝。晓明很紧张，叮嘱老婆快点结束手上工作，乖乖在家养胎。”若能看出性别，推估至少怀胎4个月。

其实Baby有喜已有迹象。日前她出席活动，身材、四肢纤瘦，唯小腹微凸；她原本演出需要跑跳的高活动量实境节目《奔跑吧！兄弟》，却迟迟未开录新1季。前天她在上海出席活动，穿着运动鞋，明明是大热天，她却套着宽松的厚棉衫，似乎刻意遮掩身材，还修剪多年长发，疑为怀孕生产做准备。但媒体询问双方经纪人，得到的答案都是：“不太清楚，如果有好消息会再通知大家。”不过密友们太为他俩开心，忍不住替他们透露了好消息。

[责任编辑： 席倩倩 ]