曝《非诚勿扰》导演怒斥女嘉宾：不要有心机没演技

新闻摘要： 近日，有一段关于《非诚勿扰》导演怒斥女嘉宾的视频在网络流传开来，在视频中，一名《非诚勿扰》的导演训斥个别女嘉宾不按节目规则，假借留灯的机会表现自己，最后却反悔不和男嘉宾牵手，暗指借此炒作自己，并表示女嘉宾这样的做法严重损害了节目的真实性。

节目现场(资料图)

近日，有一段关于《非诚勿扰》导演怒斥女嘉宾的视频在网络流传开来，在视频中，一名《非诚勿扰》的导演训斥个别女嘉宾不按节目规则，假借留灯的机会表现自己，最后却反悔不和男嘉宾牵手，暗指借此炒作自己，并表示女嘉宾这样的做法严重损害了节目的真实性。

网曝视频截图

视频中所处的环境是录制现场的后台，灯光昏暗，女嘉宾环绕着导演，导演则语气强硬称：“你们面前有盏灯，是你们灭男嘉宾的，背后有盏灯，是我们灭你的，不要有有心机，没演技。”

视频中的导演对于这样不道德的女嘉宾的态度是“绝对不会养虎为患”，希望其他女嘉宾不要效仿，这样的行为会让男嘉宾觉得不公平，严重影响节目的真实性。

[责任编辑： 席倩倩 ]