导演冯小刚炮轰中国电影审查制度：拍床戏太尴尬！

新闻摘要： 9月13日，《我不是潘金莲》在北京首映，首映后举办“喜剧的忧伤”幽默讨论会，导演冯小刚、主演大鹏、导演宁浩、主持人史航现场亮相，探讨喜剧的形式，畅谈《我不是潘金莲》“圆”和“方”背后的道理，还聊了聊“冯氏幽默”的魅力。期间，冯小刚好几次感谢刘震云，说自己只是剧本的“执行导演”，还告诫年轻导演要珍惜自己的处女作，说自己“第一次被浪费了”，学美国B级片却拍成了C级片，所以这次拍《我不是潘金莲》，他是当作自己的处女作来慎重对待。

“喜剧的忧伤”幽默讨论会现场

凤凰娱乐讯(采写/小凤摄影/张沫) 9月13日，《我不是潘金莲》在北京首映，首映后举办“喜剧的忧伤”幽默讨论会，导演冯小刚、主演大鹏、导演宁浩、主持人史航现场亮相，探讨喜剧的形式，畅谈《我不是潘金莲》“圆”和“方”背后的道理，还聊了聊“冯氏幽默”的魅力。期间，冯小刚好几次感谢刘震云，说自己只是剧本的“执行导演”，还告诫年轻导演要珍惜自己的处女作，说自己“第一次被浪费了”，学美国B级片却拍成了C级片，所以这次拍《我不是潘金莲》，他是当作自己的处女作来慎重对待。

冯小刚聊“圆”：我就想干点出格的事

《我不是潘金莲》近日在多伦多首映备受好评，而它的圆形画幅也成为关注焦点，导演冯小刚也在现场深度解读，“圆”背后的道理和故事。

其实冯小刚最初想用圆形画幅的动机说起来特别简单：“就是觉得好玩儿，想干点出格的事，我五十八岁了，其实有点儿童心理，就想出圈。”

他看到加拿大导演多兰的电影里，画幅不是固定的，而是变化的，觉得挺有意思，但是这一招多兰和侯孝贤都曾经用过，别人都拍了方的，于是他起了个念头，自己干嘛不试试圆的？

最初他想使用圆形画幅，遭到所有人反对，都劝他不要冒犯观众，但冯小刚有股拧劲儿，就想试试“不可能的事情”。于是摄影师罗攀提出，用圆形可以，但要先去拍摄地婺源拍十分钟的试片。

虽然只是十分钟，却要出动大班人马，为了这十分钟，花了几百万，但回来看了试片，他们都觉得值。冯小刚发现，换成圆形画幅，不是只是方的换成圆的这么简单，变成圆形，构图、运镜方法、景别都要随之改变。

幸好有那十分钟试片，冯小刚摸索出一些心得，比如圆形画幅里的景别要松一点，不适合特写，不然主体就会太突出，而就算拍全景，天空的部分也要占据一半以上，这样才能“透气”。另外圆形不太适合用摇的手法，否则就会像“探照灯”。

以往的电影里，他都喜欢拉高反差，但是圆形画幅的画面不宜反差太大，于是摄影师罗攀就用了一只特别旧的“软镜头”，这样才能拍出低反差的画面，而江南小镇的景色，也被圆框衬托得柔和，有古代园林的风味。

冯小刚用“圆”的用意，还在于，他说《我不是潘金莲》的故事只可能在中国发生，而“圆”会让这个故事更中国。电影中除了“圆”还有“方”的部分，冯小刚解释，凡是在北京的戏份都是用方形画幅，因为北京“是一个权力和规则的地方”。

虽然这次圆形画幅尝试得很成功，冯小刚却笃定地表示“不会再拍第二次圆”，而是“玩点新的”。他不愿意重复自己。

拍《我不是潘金莲》时，他每拍完一场戏，就抽根烟，停下来问自己：“是不是又回到过去的经验中去了？”他最怕的是，把电影拍得太正常。

“95%的人做的事情，是把可能变成可能，5%的人才会想着把不可能变成可能。”虽然难度系数很大，冯小刚这次却出格了一把，玩圆形画幅玩得不亦乐乎，他说：“观众在某方面要给导演任性的权力，如果导演可以任性，那中国电影就可以更好看一点。”

“喜剧的忧伤”幽默讨论会现场

《潘金莲》逗笑观众45次，冯小刚大谈“冯氏幽默”

《我不是潘金莲》无疑是部出色的喜剧，据现场一位观众统计，电影放映期间大家笑了45次，鼓掌18次，可是这种喜剧效果，跟以往的“冯氏幽默”不太一样。

冯小刚不止一次在接受采访时说，喜剧有很多种，第一种是语言的幽默，第二种是动作的幽默，第三种是故事背后道理的幽默，而《我不是潘金莲》，他认为就是道理的幽默。

在《潘金莲》中没有坏人，最后却造成了范冰冰饰演的李雪莲的悲剧，而这正是喜剧的“忧伤”之处，笑中带泪。

虽然冯小刚认为喜剧有几种，不过他觉得喜剧没有高下之分，二人转和喜剧电影，都属于喜剧的范畴，他还在现场评点了诸多喜剧演员，大鹏、周星驰、黄渤、郭涛，连宁浩都没“幸免于难”。

他觉得喜剧演员分两种，一种是像大鹏、黄渤这样，“耍得开的”，不管在生活中还是电影里，都是很放得开的喜剧演员，还有一种是像宁浩、周星驰这种，生活中和内心，有着反差。

冯小刚调侃宁浩生活中是个特别“不好意思”的人，能不走红毯就不走红毯，能不上台就不上台，不喜欢“堂而皇之”，但是从作品中却可以看出这是个“不正经的人”。

他觉得周星驰也是这样，其实生活里周星驰是个挺严肃的人，甚至让人觉得说话慢半拍，但作品中的无厘头却引人捧腹大笑。这种喜剧演员，属于反差型。

现场冯小刚甚至还开玩笑说，要不是宁浩在忙他的新片，他都可以找宁浩出演郭涛在片中的角色赵大头，不过他又补了一句：“但是不找他，主要是因为太贵。”

“喜剧的忧伤”幽默讨论会现场

告诫年轻导演珍惜处女作，冯小刚：“我浪费了我的第一次”

“喜剧的忧伤”幽默讨论会在中国传媒大学举行，面对台下以后或也将投入电影行业的年轻学生，冯小刚也多了几分唏嘘。

他回忆起自己的处女作，说当时主要是从美国的B级片里学技巧，模仿B级片结果把自己的处女作拍成了C级片，“我浪费了我的第一次”。

所以他告诫年轻导演要好好珍惜处女作的机会，最重要的是“发现、目光不同于别人”，不是模仿而是创新。

这也是他拍《潘金莲》的原因，摆脱过去的经验，寻找一种新的镜头语言。宁浩现场就表示，当时他看完预告，就印象深刻，在底下走了好几圈，因为“镜头语言特别精彩”，不只是叙事，视觉上也是新鲜的形式，而且圆与方之间的设计转换也很花心思。宁浩甚至调侃说冯小刚才是敢于打破规则的青年导演，一些青年导演的作品反而像老导演。

一向犀利的冯小刚在现场还“轰炸”了中国的电影审查制度，说在中国拍床戏不如不拍，能通过电影审查的床戏往往“尴尴尬尬意意思思”，还不如去上网看，“电影里没有的网上都有”。

而当现场一位学生提到关于审查的问题，冯小刚更是反问：“如果是美国的大学生坐在这，从来不会问，这东西审查会通过吗？我建议你们把这些东西扔掉。

如果大学生在大学时，有这么多自审意识，就没希望了。”

而提到《我不是潘金莲》这次首映的版本是否会过审时，冯小刚笃定地表示，到时公映的版本会和目前的版本相同，不会删减。

[责任编辑： 席倩倩 ]