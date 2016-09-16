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被指涉“横店招嫖” 霍建华起诉获赔10万元

2016-09-16 10:53 [来源： 北京青年报 ]

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　　资料图：霍建华跟妻子林心如。

　　因网站“深水娱”栏目中发布有关H姓台湾男明星横店“招嫖”的文章，网络用户焦某在新浪微博账户中对此进行节选后转发传播，并指明该明星为霍建华。霍建华起诉北京微梦创科网络技术有限公司、广州网易计算机系统有限公司、焦某侵犯其名誉权。9月14日，海淀法院审结此案，法院认定网易公司与焦某构成共同侵权，判令网易公司与焦某向霍建华赔礼道歉，网易公司向霍建华赔偿精神损害赔偿金8万元及诉讼合理支出29120元，焦某向霍建华赔偿精神损害赔偿金2万元及诉讼合理支出7280元。

　　霍建华是我国台湾地区知名男演员，曾参演过《仙剑奇侠传三》、《金玉良缘》及金庸武侠剧《笑傲江湖》等多部热播古装影视剧，曾在横店影视基地进行过拍摄。焦某是新浪微博用户，网络昵称为“函数公”，实名认证内容为：娱乐评论人，就职于华谊工作室。

　　2015年1月28日，网易公司经营的网易网站“深水娱”栏目中发表了《横店昔日风月：上百男星曾涉嫖留案底》。该文的“男星为保密给女群演数万封口费”一节有如下描述：“一位H姓台湾男演员曾接演多部古装戏，都在横店拍摄。在拍一部金庸名著改编的电视剧期间，该男演员与一位90后女群演在夜总会结识后，有过多次往来，女孩还曾上传两人亲吻照到自己的微信朋友圈，经人提醒后删除，为了‘封口’，H姓男演员给了女孩数万元开网店。”后焦某发布如下微博内容：“H=霍建华……这么代入仿佛是解开了网易娱乐出的谜题，真让博主惊讶，不应该的啊！”同时在该博文下方上传了若干幅节选内容图片。

　　(记者 李铁柱)

[责任编辑： 孙静 ]

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