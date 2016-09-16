不止是求婚！刘翔自曝已经和吴莎领证结婚

新闻摘要： 近日，网上一段刘翔求婚视频流出，视频中刘翔甜蜜拥吻女友吴莎，加上此前多次曝光的两人无名指上疑似婚戒的照片，不少网友断言：刘翔已经求婚成功！相关话题当日被拱上微博热搜TOP1。

刘翔吴莎甜蜜相拥

众人起哄求婚

刘翔抚摸戒指

刘翔吴莎十指相扣

近日，网上一段刘翔求婚视频流出，视频中刘翔甜蜜拥吻女友吴莎，加上此前多次曝光的两人无名指上疑似婚戒的照片，不少网友断言：刘翔已经求婚成功！相关话题当日被拱上微博热搜TOP1。“看翔哥宠溺的眼神就知道是真爱”，网友们迅速围观刷祝福，还隔空追问他们“何时扯证结婚？”不过，网传这段视频并非原始完整版，有节目粉认出这是刘翔参加真人秀的画面，知情人的爆料则更为劲爆，直指该片段取自今晚即将播出的《极速前进》，而在节目中刘翔竟然还自曝俩人“婚都结了，还求什么婚”，看来是要坐实已婚事实的节奏。

刘翔自曝已婚好友徐琦峰：“你这个料曝大了！”

霍建华十年“撩妹”林心如，终抱得美人归，舒淇与冯德伦相识20年修成正果，最近名人圈喜事连连，似乎掀起了结婚热潮，网友震惊之余都在猜测下一个突曝婚讯的名人会是谁。一向低调的刘翔今年正好参加了《极速前进》这档真人秀，在节目中冷不丁吐露“这个应该让我女朋友来翻”，还脱口而出“早生贵子”的愿望，种种迹象让网友纷纷预感“有戏”、“喜事要发生”。然而，就在众人好奇他究竟什么时候向女友求婚时，有知情人士透露，《极速前进》今晚将播出的这期节目中，刘翔直接借着节目自曝已婚事实！

从目前曝出的视频可以看出，当吴莎惊现时，整体气氛是极其热烈的，刘畅、金大川、霍启刚，包括一向比较淡定的郭晶晶，全都趁势起哄“求婚！”、“接吻！”。刘翔不知道是不是有点不好意思了，在现场并没有做出任何正面回应，而是直接上来给了吴莎一个霸道有力的“公主抱”，然后默默地十指紧扣。不过，知情人士指明，在未流出的事后采访视频中，刘翔自曝已婚：晶晶他们还问我怎么不求婚。但其实我早就求婚了。我求过婚了你知道吗？求婚后直接结婚了，你知道吗？一起接受采访的搭档徐琦峰则直呼“你这个料曝大了！”，采访中徐琦峰还侧面透露了一个小细节：这期节目出发前，其他嘉宾都把戒指放在酒店里，只有刘翔戴在手上了，他给出的解释是“这是一种信仰”。

刘翔和吴莎的恋情一直是大众所关注的焦点，而就在大家纷纷猜测两人何时公布婚期时，却得到两人已结婚这一喜讯，网友也纷纷感慨“对的人迟早会走到一起”，在这里也衷心祝愿刘翔早日拥有普通人的幸福生活，拥有爱情的丰硕果实。

[责任编辑： 孙静 ]