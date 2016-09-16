冯德伦回港陪舒淇过中秋 女方甜笑晒婚戒

新闻摘要： 据台湾媒体9月15日报道，女神舒淇嫁给相识20年的挚友冯德伦，喜讯曝光震撼两岸三地娱乐圈，完成闪婚大事后，小俩口在捷克继续赶拍《侠盗联盟》。她近日一个人先回到香港，而老公冯德伦也在15日下午，搭机回香港陪她过中秋。

冯德伦与舒淇前后脚回香港，一起过中秋节

舒淇晒婚戒啦

据台湾媒体9月15日报道，女神舒淇嫁给相识20年的挚友冯德伦，喜讯曝光震撼两岸三地娱乐圈，完成闪婚大事后，小俩口在捷克继续赶拍《侠盗联盟》。她近日一个人先回到香港，而老公冯德伦也在15日下午，搭机回香港陪她过中秋。

冯德伦15日趁拍片空档，回到香港陪家人、老婆过节，头戴棒球帽，一身轻便运动装扮现身，刚新婚的他看来心情愉悦，全程脸带笑容，面对记者的各个提问，仅表示：“已经发过声明，不再回应啦。”

舒淇稍晚也在Instagram上分享一张悠闲喝下午茶的照片，并写道：“月饼节，增胖快乐！”发文中还附上几个笑到流泪的贴图，看来心情大好。但是，网友都将焦点放在她左手的婚戒上，纷纷留言表示“人妻你在秀戒指”、“戒指是亮点！”

[责任编辑： 孙静 ]