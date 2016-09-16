重情重义！刘德华援助潦倒女星蓝洁瑛10万港币

新闻摘要： 刘德华出道至今30多年，一直以品行端正，重情重义著称，做人十分讲道义的他，只要身边朋友有难，就会出手相助。比如当年名号“靓绝五台山”的女星蓝洁瑛，如今精神失常，落魄到乞讨的地步时，就有传闻刘德华曾大方资助她港币10万元(台币约40万元)。

刘德华出道几十年口碑甚佳

昔日美艳的蓝洁瑛如今落破潦倒

刘德华出道至今30多年，一直以品行端正，重情重义著称，做人十分讲道义的他，只要身边朋友有难，就会出手相助。比如当年名号“靓绝五台山”的女星蓝洁瑛，如今精神失常，落魄到乞讨的地步时，就有传闻刘德华曾大方资助她港币10万元(台币约40万元)。

据媒体报导，香港女星蓝洁瑛20岁出道时，因为美丽的外貌，立即成为当时最受欢迎、力捧的新人，可惜演艺事业并不顺利，甚至在1次被邀请去探班时，被香港影坛男星强奸。但她并没有报警，自己默默去看医生，对方也没有向她道歉，从此淡出演艺圈，还曾被拍到在街头乞讨的模样。

网络上流传着传闻，重情义出名的刘德华在知道消息后，便出手金援港币10万元(台币约40万元)，希望她能脱离这样的生活，没想到这些钱竟然被偷走了，让网友也不禁感叹真的很令人心疼、命运真会捉弄人。

[责任编辑： 孙静 ]