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王力宏回应召妓传闻：不是真的 不值得提

2016-09-16 11:12 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　王力宏懒理传闻

　　日前，有媒体曝光有女子到访王力宏住宅的视频，同时还曝光王力宏与台嫩模林晓筠同出电梯的视频。9月16日，王力宏在多伦多出席活动时接受媒体采访，针对日前种种传闻，王力宏澄清：“反正不要去相信，也不是真的东西，也不太值得在今天这样的日子再去提。”

　　多伦多当地时间9月15日，王力宏演唱会影片《火力全开》首映式在威尔士公主剧院举行。当日，大批当地华人聚集。据悉，电影《火力全开》是王力宏将北京鸟巢演唱会“火力全开”制作成了一部融合了个人经历以及演唱会台前幕的同名纪录电影。该片以3D、4K拍摄制作，耗时4年，并在本届多伦多影展上进行全球首映。

　　当日，王力宏携孕期中的太太李靓蕾一同亮相首映礼现场。王力宏状态轻松，显得心情十分不错，还在红毯上与粉丝一一合影签名。接受媒体采访时，王力宏针对近日“召妓”传闻没有多谈，只说：“反正不要去相信，也不是真的东西。也不太值得在今天这样的日子再去提。”

　　现场王力宏还连唱《依然爱你》、《心中的日月》、《落叶归根》三首经典歌曲。很像是第一次开演唱会，但是我又要坐在台下，和观众们一起看，看我自己的演唱会。”王力宏说，“有很多的故事，希望大家能够在电影中一一发现。”

[责任编辑： 孙静 ]

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