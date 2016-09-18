先发制人！霉霉前男友新歌讽其“虚伪两面派”

新闻摘要： 据台湾媒体报道，小天后泰勒丝(Taylor Swift)和DJ凯文哈里斯(Calvin Harris)结束15个月恋情后火速跟汤姆希德斯顿(Tom Hiddleston)交往，但2人挺不过3个月，再度情变收场。

霉霉与前男友凯文哈里斯(资料图)

据台湾媒体报道，小天后泰勒丝(Taylor Swift)和DJ凯文哈里斯(Calvin Harris)结束15个月恋情后火速跟汤姆希德斯顿(Tom Hiddleston)交往，但2人挺不过3个月，再度情变收场。当初泰勒丝狠甩凯文哈里斯，更抹黑对方不让她在共同作品挂名，大家以为泰勒丝要写歌骂他了，想不到凯文哈里斯先出击，新歌全都在嘲讽前女友。

泰勒丝擅长将个人感情史写成一首首动听歌曲，其中有热恋当然也有痛骂，不少粉丝将那些歌曲对照她过往男友，于是“分手就会有新歌”成为泰勒丝的招牌。日前她的闺密吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)还透露“泰勒丝进录音室了”，原以为凯文哈里斯不知道又要怎样被泰勒丝新歌嘲讽，想不到凯文哈里斯先发制人，新歌《My Way》句句嘲讽前女友。

歌词一再重复“You are the one thing in my way”、“Why wait to say, at least I did it my way？ Lie awake two faced，but in my heart I understand。”暗指泰勒丝刻意找他麻烦，甚至迫不及待去放话抹黑，虚伪、双面的作为只有他内心了解。“I made my move and it was all about you，I feel so far removed，You are the one thing in my way。”并说2人相去甚远，句句都明显指向泰勒丝。

然而新歌15日上线，不少网友看到歌词都觉得很爽，“大快人心！”，纷纷到凯文哈里斯的推特留言表示支持，不过泰勒丝的粉丝当然就觉得不开心了，2人分手后仍用创作你来我往，让更多人期待泰勒丝新专辑的诞生。

[责任编辑： 郑笑菲 ]