先发制人！霉霉前男友新歌讽其“虚伪两面派”

霉霉与前男友凯文哈里斯(资料图)

据台湾媒体报道,小天后泰勒丝(Taylor Swift)和DJ凯文哈里斯(Calvin Harris)结束15个月恋情后火速跟汤姆希德斯顿(Tom Hiddleston)交往,但2人挺不过3个月,再度情变收场。当初泰勒丝狠甩凯文哈里斯,更抹黑对方不让她在共同作品挂名,大家以为泰勒丝要写歌骂他了,想不到凯文哈里斯先出击,新歌全都在嘲讽前女友。

泰勒丝擅长将个人感情史写成一首首动听歌曲,其中有热恋当然也有痛骂,不少粉丝将那些歌曲对照她过往男友,于是“分手就会有新歌”成为泰勒丝的招牌。日前她的闺密吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)还透露“泰勒丝进录音室了”,原以为凯文哈里斯不知道又要怎样被泰勒丝新歌嘲讽,想不到凯文哈里斯先发制人,新歌《My Way》句句嘲讽前女友。

歌词一再重复“You are the one thing in my way”、“Why wait to say, at least I did it my way? Lie awake two faced,but in my heart I understand。”暗指泰勒丝刻意找他麻烦,甚至迫不及待去放话抹黑,虚伪、双面的作为只有他内心了解。“I made my move and it was all about you,I feel so far removed,You are the one thing in my way。”并说2人相去甚远,句句都明显指向泰勒丝。

然而新歌15日上线,不少网友看到歌词都觉得很爽,“大快人心!”,纷纷到凯文哈里斯的推特留言表示支持,不过泰勒丝的粉丝当然就觉得不开心了,2人分手后仍用创作你来我往,让更多人期待泰勒丝新专辑的诞生。

[责任编辑: 郑笑菲 ]