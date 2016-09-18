《从你的全世界路过》国庆档上映 张嘉佳曝情史

新闻摘要： 由张嘉佳原著/编剧，张一白导演，邓超领衔主演，白百何特约出演，杨洋、张天爱、岳云鹏、杜鹃、柳岩领衔主演，最强IP、最强演员阵容合力打造的年度情感巨制的电影《从你的全世界路过》将于9月29日国庆档上映。

由张嘉佳原著/编剧，张一白导演，邓超领衔主演，白百何特约出演，杨洋、张天爱、岳云鹏、杜鹃、柳岩领衔主演，最强IP、最强演员阵容合力打造的年度情感巨制的电影《从你的全世界路过》将于9月29日国庆档上映。近日电影的路演宣传活动火热开跑，第一站便来到了拍摄地重庆，张嘉佳和柳岩与重庆市民热烈交流，还与同学们大玩“摸头杀”，现场气氛热烈尖叫不停。

张嘉佳坦言情窦初开在初中柳岩自爆“体重110斤”

电影《从你的全世界路过》将于9月29日国庆档上映，日前，电影的路演宣传活动在重庆火热开跑，原著/编剧张嘉佳和主演柳岩首先在发布会与媒体朋友们见面，然后在四川外国语大学与同学和粉丝们亲密交流。在四川外国语大学的见面会上，两人带领“恋爱的朋友”、“单身的朋友”和“失恋的朋友”，所有人一同尖叫，嗨翻全场。而谈到这次电影的拍摄地也是路演的第一站重庆，两人都是停不住的赞扬，尤其对重庆美食表现出了极度的热爱。柳岩坦然自己已经被“养胖”，“我不怕大家知道，我现在体重已经110斤了，重庆的菜很合胃口，很下饭，太好吃了。”而张嘉佳说到重庆火锅则如数家珍，“重庆火锅天下第一，如果重庆消失了，那世界也没什么意义了。”张嘉佳甚至把柳岩比作火锅的材料“柳岩就像火锅中的毛肚，够鲜！”,各种幽默风趣的回答惹得媒体和观众们大笑不停。

电影《从你的全世界路过》作为年度情感巨制，在学校与同学们交流的过程中，自然少不了情感话题，两人随后更是开始自爆情史和爱情观。张嘉佳透露自己初中就情窦初开，第一段心动的经历是从“与女同学的补课”开始的，还说自己在感情方面“开窍得比较晚”。柳岩谈到自己饰演的燕子这个角色时表示很羡慕，因为生活中并没有像猪头一样能全心全意爱她，并且为她付出的人，“生活中没有遇到猪头这样的人，如果遇到了不知道会不会结婚，但是会毫不犹豫奋不顾身地爱上。”北漂十年的柳岩被同学们称为“励志女神”，而在现场她还大展亲和魅力，邀请同学、粉丝们上台合影，没能把握机会上台的同学们纷纷大喊羡慕，现场气氛再掀新高潮。在最后与同学们千人大合影的环节中，作为大众男神的张嘉佳也不甘示弱，给粉丝来了一个“摸头杀”，令粉丝激动落泪。

七种人生展现所有人的爱情张嘉佳：这不是一个拼盘电影

虽然这次岳云鹏没有到现场与同学们见面，但是谈到和小岳岳的合作，张嘉佳和柳岩都表现出了自己的赞赏。柳岩表示第一次知道要和小岳岳搭戏的时候感到很惊讶也很开心，“我的天哪，特别惊讶”。但是后面却因为张嘉佳“对小岳岳太好”而感到“吃醋”，“张嘉佳对岳云鹏很好，角色是为他量身定做的，写的很好，但是岳云鹏太忙，我逼着他读剧本，他看过之后很开心，觉得角色特别好，一定会好好演。”张嘉佳也特别表扬岳云鹏的表演，“我们当时定岳云鹏的时候，他还没有这么火，但是看完他的表演，我发现他是电影最大的惊喜，绝对是奔着最佳男配角去的，他把猪头这个角色演到了一个高度，没有人能演到这样了。”

电影自定档以来一直受到原著粉丝和观众们的热切关注，原著是一本“睡前故事”小说集，而电影会改变成什么模样一直是观众们关心的重点。这次来到重庆，张嘉佳便向大家说明了这一点，“整个电影其实是一个故事，七个主人公，七种人生，每个人物之间都有关系，他们的命运都是相互连接在一起的，这不是一个拼盘电影。”

电影《从你的全世界路过》将于9月29号全国上映，届时，观众们可以到电影院，一同感受“所有人的爱情”。

[责任编辑： 郑笑菲 ]