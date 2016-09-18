光线宣布拍大IP《星辰变》 两金牌作家联手打造

新闻摘要： 9月18日，人气作家我吃西红柿在微博上公布了玄幻巨制《星辰变》的概念海报，宣布这部小说即将被改编成电视剧。剧版《星辰变》版权由光线传媒和阅文集团共有，并将携手金牌编剧柴鸡蛋，联动开发这部玄幻巨制超级IP。

《星辰变》概念海报

腾讯娱乐讯 9月18日，人气作家我吃西红柿在微博上公布了玄幻巨制《星辰变》的概念海报，宣布这部小说即将被改编成电视剧。剧版《星辰变》版权由光线传媒和阅文集团共有，并将携手金牌编剧柴鸡蛋，联动开发这部玄幻巨制超级IP。

“西红柿炒鸡蛋”组合横空出世《星辰变》海报引热议

9月18日上午，我吃西红柿在微博上发布了《星辰变》首款海报，宣布剧版《星辰变》已在筹备期。海报以中国传统国漫风格将小说主角形象呈现，黑白配色加上红色的“星辰变”三字，玄幻气质尽显。网友得知柴鸡蛋即将改编经典IP《星辰变》，纷纷表示“期待”、“大热预定”，也有网友把两位作家的名字拼在一起，戏称他们是“西红柿炒鸡蛋”组合，是“顶级搭配”。

光线传媒与阅文集团力邀大热编剧柴鸡蛋作为《星辰变》编剧，柴鸡蛋对IP改编剧本驾轻就熟，曾经成功推出网络热播剧《上瘾》，新剧《盛势》也播出在即。《星辰变》原著的整体风格偏向男性受众，与柴鸡蛋以往擅长的领域不同。柴鸡蛋也坦言，剧版《星辰变》剧本中也会在完全尊重原著的基础上，增添一些感情情节以照顾女性受众。

IP开发联动优质资源网台联动打造玄幻巨制

此次《星辰变》的改编由光线传媒与阅文集团牵手大热编剧柴鸡蛋，共同打造这部经典之作。光线传媒近年来着力IP改编，成功出品了《寻龙诀》、《左耳》、《陪安东尼度过漫长岁月》等优质IP，并涉足IP开发、制作、宣传、出版、发行等多个领域，有着雄厚的出品发行能力。阅文集团则背靠腾讯文学与盛大文学，是目前全球最大的正版中文电子图书馆、国内最大的IP源头。此次强强联手，双方会把《星辰变》IP最优化，雄厚资源强强联手打造顶级IP。

同时，光线传媒将会实现剧版《星辰变》网台联动，即同步在电视与网络播出。值得一提的是，光线传媒近年来一直注重电影的制作、宣传与发行，此次开发顶级IP《星辰变》，则是近年来光线传媒进军网剧的重要举措。

据悉，小说《星辰变》由我吃西红柿自2007年在起点中文网上连载，以修真世界为背景，融合了《山海经》的内容风格，讲述了“废柴”王爷三世子秦羽逆袭修真的故事。小说以庞大的世界观和丰富的想象力虏获大批粉丝，多次获得小说榜单第一名，并已开发为同名网游。至今，《星辰变》仍有巨大的讨论度。想知道“西红柿炒鸡蛋”组合和光线传媒究竟会给我们带来什么样的惊喜，就来关注《星辰变》吧！

[责任编辑： 郑笑菲 ]