《大话3》被吐槽：情怀很珍贵 请勿滥消费

新闻摘要： 作为“大话西游”系列电影的终结篇，《大话西游3》自上映以来就受到观众的高度关注，随着话题的不断发酵，该片热度一路走高，在这个中秋档期受到影迷的关注。但是，跟高票房相对应的是口碑方面的一路走低，截至记者发稿时，影片在豆瓣网上的评分只有4.9分，网友评论也以吐槽为主，大批网友认为这部作品毁掉自己心中的经典。其实，近年来经典翻拍数不胜数，但收获好评的真的不多，为什么大家难以接受翻拍？到底是哪个环节出了问题？

《大话3》被吐槽毁经典

大洋网-广州日报9月18日报道 作为“大话西游”系列电影的终结篇，《大话西游3》自上映以来就受到观众的高度关注，随着话题的不断发酵，该片热度一路走高，在这个中秋档期受到影迷的关注。但是，跟高票房相对应的是口碑方面的一路走低，截至记者发稿时，影片在豆瓣网上的评分只有4.9分，网友评论也以吐槽为主，大批网友认为这部作品毁掉自己心中的经典。其实，近年来经典翻拍数不胜数，但收获好评的真的不多，为什么大家难以接受翻拍？到底是哪个环节出了问题？

有“大话”情结的网友哭诉“心态幻灭”

《大话西游3》的故事其实跟前两部承接得还挺紧密，甚至某些地方回答了之前两部没交代清楚的地方。比如，故事开头就说，紫霞仙子拥有月光宝盒可以穿越，所以她穿越到未来，看到了自己的结局。

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