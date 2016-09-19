《釜山行》反思人性刻画情感 刷屏社交网络获赞

新闻摘要： 中秋节假期刚过，尽管新上档的《大话西游3》、《追凶者也》、《七月与安生》等几部国产电影各有话题，但都不如韩国电影《釜山行》在微博、朋友圈等社交网络上的火爆。实际上这部豆瓣评分高达8.3分的高口碑丧尸电影，7月上映后即成为韩国今年第一部观影人次破千万的影片。究竟这部口碑票房双赢的“爆款”魅力何在？记者带你一览影片台前幕后的趣事。

见习记者陆乙尔

中秋节假期刚过，尽管新上档的《大话西游3》、《追凶者也》、《七月与安生》等几部国产电影各有话题，但都不如韩国电影《釜山行》在微博、朋友圈等社交网络上的火爆。实际上这部豆瓣评分高达8.3分的高口碑丧尸电影，7月上映后即成为韩国今年第一部观影人次破千万的影片。究竟这部口碑票房双赢的“爆款”魅力何在？记者带你一览影片台前幕后的趣事。

导演的首部真人电影

《釜山行》的剧情并不复杂：主人公、单亲爸爸石宇与女儿秀安乘坐高速列车前往釜山，一名被丧尸病毒感染的少女在开车前冲入车厢，尸变后开始血腥屠杀，倾刻间整列列车变成地狱，而幸存的乘客们要在逼仄的空间中奋力求生。

无论从口碑还是票房来看，《釜山行》都可以说是一部非常成功的商业类型片，这让人难以想象它竟然是导演延相昊的第一部真人长篇电影。导演延相昊1978年出生，美术专业出身，中学时代一直是宫崎骏的粉丝，之后便走上动画片导演之路。

在拍摄《釜山行》之前，他拍过多部高口碑却没有什么票房的动画电影，包括2011年入围戛纳导演双周单元的动画长片处女作《猪猡之王》，该片还获得金摄影机奖提名，也是首部入围该奖项的韩国动画长片。至于《釜山行》，导演在接受采访时表示，他在10年前就有了相关的构思，后来用半年时间完成剧本，筹备了3年多后，终于在去年开拍。他坦称在片中借鉴了诸如《末日危途》中维果·莫特森演绎的父亲带孩子逃难的情节，而2015年韩国MERS疫情给民众带来的影响，也是他重要的灵感来源。

“丧尸群”练舞3个月

这部影片为人称道的除了孔侑等主演的精彩表现外，扮演丧尸的群众演员们的卖力，也让很多观众感慨“实在是太拼了”。据悉，摄制团队专门邀请了编舞老师进行长达6个月的编舞，使得丧尸们有自己一套独特的专属动作，而演丧尸的群演们在开拍之前花了三个月时间进行高强度形体训练。拍摄时，特殊化妆组平均每天要给20-40人化妆，而每个重点配角都需要花上几十分钟时间。在多方的努力下，影片最终呈现出惊人惊叹的丧尸效果。

在这群丧尸演员中其实还埋藏着一个“小彩蛋”，第一个跑上列车、基本上看不到脸的被感染少女，就是《阳光姐妹淘》、《可爱的她》的女主角沈恩敬。这位1994年出生的女演员还为延相昊执导的长篇动画电影《首尔站》中离家出走的少女配过音。作为《釜山行》前传，《首尔站》讲述了《釜山行》前一天发生的故事，她在接受采访时表示：“《首尔站》的故事比《釜山行》更加灰暗，展现了更多社会的阴暗面。虽然看影片的时候可能感觉没有希望，但其实导演也在故事中传达了让人重拾希望的信息。电影并不是单纯展现丧尸的恐怖，更多的是让人反思这个社会。”

五分之一韩国人看过了

按照僵尸病毒传染、主角末世求生这种套路来创作的影视作品在欧美国家并不少见，比如《行尸走肉》等美剧，以及《僵尸世界大战》、《僵尸肖恩》等影片，但在亚洲范围内鲜少出现此类题材。今年7月份，《釜山行》在韩国本土上映，成为韩国今年第一部突破千万观影人次的影片，也是韩国电影史上第14部突破千万观众的电影。目前该片在韩国观影人数已达到近1200万人次，相当于超过五分之一的韩国人都看了这部片子。

《釜山行》的好口碑，从今年5月份的戛纳电影节就已经传出来过。今年有3部韩国影片入围戛纳电影节，《釜山行》在午夜展映单元亮相，电影放映完毕后，观众起立鼓掌长达四分多钟。《釜山行》在美国上映也受到好评，成为第一部票房过百万美元的韩国电影。从美国电影网站烂番茄上93%的新鲜度以及IMDb上8.0的评分来看，看惯了僵尸片的欧美观众对这部亚洲产的“新鲜货”评价颇高。

很多中国观众也成为该片的“自来水”。同期上档的几部热门国产电影，在豆瓣上都只有一两万人参与评分，而随着《釜山行》口碑发酵，目前已有近13万观众打分。从影评来看，许多电影爱好者看到主角们为家人自我牺牲时尤为感动，有人评价导演具有非凡的叙事能力和精巧的借鉴本事，“影片没有了好莱坞式拯救人类的大英雄主义，多的是人性的反思与情感的刻画”。

同时，也有此类电影的资深粉丝认为评论过誉，更多的还是“美国套路+韩国套路”的组合。作家马伯庸在看完电影后评论：“是部好片，但还未到名作。若你是僵尸片粉丝，可以看出大部分桥段和人设都是美国僵尸片的标配预制件，由韩国人组装而成。好在每个环节都在及格线上。”他还认为这部影片最出彩的不是主角，而是丧尸群众演员，“生生把节奏给带起来了”。

[责任编辑： 郑笑菲 ]