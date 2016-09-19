张一山“感恩”回归 “刘星”“雪姨”成了一家子

新闻摘要： 前日，情景喜剧《家有儿女初长成》在北京正式开机，张一山、高亚麟、王琳、张晔子等主演悉数亮相。该剧由12年前《家有儿女》的幕后团队操刀，并将保留重组家庭的设置，但讲述的却并非“刘星”“小雪”的后续故事，而是启用新的人物关系与故事情节，演绎儿女们“初长成”后步入职场、踏足社会的故事。

《家有儿女》中爸爸(高亚麟饰)、妈妈(宋丹丹饰)、儿子(张一山饰)、女儿(杨紫饰)

《家有儿女初长成》中爸爸(高亚麟饰)、妈妈(王琳饰)、儿子(张一山饰)、女儿(张晔子饰)

前日，情景喜剧《家有儿女初长成》在北京正式开机，张一山、高亚麟、王琳、张晔子等主演悉数亮相。该剧由12年前《家有儿女》的幕后团队操刀，并将保留重组家庭的设置，但讲述的却并非“刘星”“小雪”的后续故事，而是启用新的人物关系与故事情节，演绎儿女们“初长成”后步入职场、踏足社会的故事。

张一山“感恩”回归

当年在《家有儿女》中顽皮淘气的“刘星”如今已经成长为新一代男神“余罪”。对于此次“回归”，张一山坦言，回到《家有儿女》剧组是因为感恩，“没有《家有儿女》就没有今天的我，这个剧组都是熟人。之前他们跟我说原班人马我还不敢相信，今天来了一看，真的全是熟人。导演和班底都是12年前的，剧组里的录音、灯光、摄像叔叔都是以前的(原班人马)，他们都是看着我长大的。”

《家有儿女初长成》中，张一山饰演的角色叫“江北”，“我长大了，这次的角色也跟之前完全不一样了。以前的刘星是古灵精怪的个性，这次的江北是个二十多岁的男孩，说不定还有感情戏，跟以前完全不同了。”当被问及是否遗憾没能再与杨紫合作，张一山笑说：“可能剧组跟她说晚了，她没有档期吧。”

“雪姨”接替宋丹丹

在《家有儿女》中，刀子嘴、爱絮叨的“妈妈”宋丹丹和刘星之间“母子大战”的戏份相当足。在《初长成》中，王琳“接替”宋丹丹在剧中出演张一山的亲妈，“雪姨+刘星”的全新母子档组合也成为该剧一大看点。从1993年出道至今，王琳演绎过很多经典荧屏形象，尤其是《情深深雨濛濛》中的“雪姨”一角，其经典台词“开门呀”、“你有本事抢男人”成为网络热词。在开机仪式现场，王琳透露，自己压力很大，至今没跟好姐妹宋丹丹说，“丹丹不知道我来演，她要是知道肯定劝我别演了，300集呢，她肯定觉得我演不了。”

《家有儿女》中，刘星和姐姐小雪也总是斗嘴，张一山在《初长成》中仍将有一位姐姐张晔子。毕业于中央戏剧学院表演系06级的张晔子，曾在《重案六组》《神探亨特张》等多部电视剧、电影、话剧中担任主要角色。

作为剧组的“老人”，“爸爸”高亚麟则笑言，12年后再拍《家有儿女》心情特别好，“剧组全是熟人，一山也长大了，演技越来越好，我现在跟他演戏都紧张。他小时候演戏就有天分，以后成为影帝指日可待。”他透露，这些年和张一山、杨紫都保持着联系，“他们见着我都没大没小的，杨紫漂亮了，脸儿变小了。”

新剧解读

《初长成》非《家有儿女》续集

十二年前，《家有儿女》缔造了情景喜剧收视神话，在新剧《家有儿女初长成》中，原班人马张一山、高亚麟、“刘星”的好朋友“鼠标”、“键盘”等悉数回归，而杨紫、宋丹丹则未能重聚。“爸爸”高亚麟透露，为了重聚《家有儿女》班底，大家都做了很多努力。林丛导演本来在加拿大生活，为这部戏带着女儿回国生活。高亚麟自己也推掉了一部电视剧和一部电影，专心“回家”专心拍戏。

但《家有儿女初长成》并非《家有儿女》的续集，将启用全新的人物关系和故事情节，这个戏主要写的是江南和江北，两个二十四、五岁的青年人，他们的创业、他们的生活。出品人李洪表示，续集是延续原来内核的故事，但《家有儿女》承载不了今天《初长成》中孩子们的梦想。对于为何要在《家有儿女》开播12年后，再做一部《初长成》，李洪则认为是一件“天时地利人和”的事，原来剧中的小演员刚好初长成，“所以现在拍《初长成》是最佳时机。”

采写/新京报首席记者刘玮

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