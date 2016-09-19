私生女讨回公道 张铁林被曝已支付18年抚养费

新闻摘要： 18日晚，据全明星探报道称，女儿张某向张铁林索偿抚养费的诉讼已经判决，朝阳区人民法院判决张某胜诉，张某确是张铁林亲生女儿无疑，法院判处张铁林在判决生效后七日内一次性赔偿女儿十八年抚养费。

张铁林(资料图)

腾讯娱乐讯(文/胡梦莹)9月18日晚，据全明星探报道称，女儿张某向张铁林索偿抚养费的诉讼已经判决，朝阳区人民法院判决张某胜诉，张某确是张铁林亲生女儿无疑，法院判处张铁林在判决生效后七日内一次性赔偿女儿十八年抚养费。

去年年底私生女将张铁林告上法庭

去年六月，作为名校暨南大学艺术学院院长的张铁林被踢爆有私生女、私生子并拒认私生女的事实后，女儿张某随即起诉张铁林十八年的抚养费，此事在公众间迅速引发轩然大波。

不过直到开庭前，张铁林仍然拒认女儿，还表示，“(两位母亲)但凡自食其力，心态平和，也不至于为了钱去颠倒黑白，恶语中伤。我庆幸最终可以通过法律的途径解决各方忧虑，还社会舆论以真实诚信，还当事人以自知之明，还孩子以平安稳定，还良知以心安理得就好了。我尊重法律，做好了准备，希望她们到法院来说理”。

去年12月16日，女儿张某向张铁林索偿多年抚养费的诉讼正式开庭，庭上，张铁林律师提出由于法律时效性，只源于支付张某16至18岁两年的抚养费。对此，张某和母亲侯女士则认为，“张铁林此前不顾女儿身心健康要求把自己名字从女儿出生证上去掉、反复提出做亲子鉴定、拖延时间不愿给女儿护照签字等一系列反常行为的目的意图便是：不付或少付女儿抚养费、逃避抚养责任”。

侯女士对判决满意曝张铁林已一次性支付18年抚养费

据全明星探报道称，在一年多的庭审后，今年6月22日，该起诉讼已经判决，朝阳区人民法院判决张某胜诉，张某确是张铁林亲生女儿无疑。侯女士称，法院判决不仅让张铁林此前说辞遭打脸，他通过律师提出少付抚养费的要求也没能得逞，法院判处张铁林在判决生效后七日内一次性赔偿女儿十八年抚养费。

对于判决结果，她也在采访中表示满意，称法律是公正的，女儿14岁就联络父亲、要求父亲在办理护照的同意书商签字，马上女儿17岁要上大学了，当中历经了漫长的四年时间。另外，张铁林已将十八年的抚养费上交法院。与此同时，张铁林儿子的生母訾女士也起诉张铁林，诉求法院判还儿子监护权，目前诉讼已经进行完双方交换证据的程序，将于9月29日在朝阳区法院正式开庭。

[责任编辑： 郑笑菲 ]