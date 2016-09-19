包贝尔爆料婚礼事件被人设计 最对不起的是老婆

新闻摘要： 包贝尔首曝自己婚礼内幕，暗示自己其实遭人设计？今天播出的《饭局的诱惑》短视频中，为网友解开了心中的疑惑。

包贝尔爆料婚礼被人设计

腾讯娱乐讯(文/雷雨子)包贝尔首曝自己婚礼内幕，暗示自己其实遭人设计？今天播出的《饭局的诱惑》短视频中，为网友解开了心中的疑惑。

马东的新节目《饭局的诱惑》即将于9月25日开播，马东每期都会邀请当红明星、综艺达人等组成“最强饭团局”，在今天的播出视频中，马东就和包贝尔、翟天临组了一个“局”。而马东也凭借自己的三寸不烂之舌，使了一招隔山打牛，“套”出了包贝尔“婚礼事故”始末，以及他内心的真心话。

包贝尔爆料婚礼事件另有隐情是遭人设计还是自食其果？

此前，一段柳岩在包贝尔婚礼遭闹伴娘的视频流出，视频中柳岩当伴娘遭新郎包贝尔及伴郎团捉弄，险些被扔水里。视频一传开，便引起了多方议论。柳岩更是拍了一段自述视频声泪俱下回应此事，包贝尔顿时被卷入舆论的漩涡中。

在“饭”这个环节，马东准备了一道主菜“婚礼蛋糕”，一看就来者不善。马东先是让包贝尔放下心房，说蛋糕是给翟天临准备的，然而话锋一转，就谈到了包贝尔的婚礼，来了一招隔山打牛。

包贝尔在马东的循循善诱下果然全盘托出。包贝尔称婚礼当日其实是想玩撕名牌，但是由于衣服被海关扣押，无法准时抵达，于是贪玩的他想着“伙同”兄弟把伴娘扔到水里，这样就可以早点见到新娘了。本想是朋友间的玩笑，哪想却衍生至此，本人事后对此也深感后悔。

值得一提的是，包贝尔还爆料他的婚礼事件其实“另有隐情”，暗示自己其实遭人设计，婚礼当天选在巴厘岛，现场没有记者，却被有心机的人将视频传给了公众号。

而当时闹得沸沸扬扬的“广州海关不背黑锅”段子，包贝尔也在节目中澄清，当初运送的名牌是经过雅加达海关，而不是广州海关。这个信息当时也通过婚礼团队的官方微博发出，但是当时的转发量一千都不到。

包贝尔向当事人道歉觉得最对不起的是老婆

包贝尔在现场坦言，自己和柳岩是多年好友，柳岩一直是自己第一伴娘人选。并表示事后曾经打电话给柳岩道歉。同时还向公众道歉，向所有的伴郎道歉。

最后他觉得自己最对不起的是老婆，因为自己，人生中最重要的一天，变成了被所有人去指责和谩骂的一天。事后，老婆从来没和自己说过心里的委屈，也闭口不提婚礼的事。

包贝尔在节目中说，工作上遇到特别难过的坎，不会跟老婆说，“自己是家里的顶梁柱，要在老婆和孩子面前，告诉她们我永远可以。”并且坦言这次事件让自己变得更成熟。

马东对此评价：“这可能是这个行业最有魅力的地方，你所有的东西都被放大，你行为上的得当与失当，因为你所处的那个位置就叫聚光灯下。公众没有义务去理解你真的是什么样的一个人，因为你被消费，你获得了超额收益。如果是，艺人被消费无话可说。”

而马东还在节目中表示《饭局的诱惑》对于自己的“诱惑”在于，有好友来这里和大家说心里话，这才是饭局真正的“诱惑”。

9月25日起每周日晚8点，完整版《饭局的诱惑》将于腾讯视频正式开局。

[责任编辑： 郑笑菲 ]