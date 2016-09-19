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阚清子海滩私房照

2016-09-19 11:03 [来源： 新华娱乐 ]

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　　近日，大型革命谍战剧《麻雀》正在湖南卫视热播，戏中“迷妹界扛把子”李小男凭借活泼清新的性格被称为“乌云下的太阳花”，俘获大量观众的心；戏外阚清子曝光一组海滩私房照，率性明媚中更显迷妹本质。

　　照片中，阚清子身穿黑边白底的加毛背心，搭配简约俏丽的中分短发清纯出镜，调皮气息扑面而来；石榴红的唇色展现出时尚靓丽的迷妹气质，灿烂而富有感染力的笑容，可谓夏末的一缕阳光。

　　据悉，照片拍摄于墨尔本的色彩天堂Brighton Beach，活泼阳光的彩色小屋整齐的排列在沙滩上，随着潮起潮落留下斑驳痕迹。而阚清子各种表情随意切换之间，自然柔美的少女气息与俏皮玩酷的真实性格巧妙融合，在绚丽的沙滩背景下，举手投足中尽显青春活力之气。

　　

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[责任编辑： 郑笑菲 ]

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