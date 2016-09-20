吴莎发声明痛斥劈腿传闻 刘翔:有事冲我来

新闻摘要： 9月19日，“全明星探”在微博爆料刘翔女友吴莎“疑似刘翔父亲不同意两人在一起的短信流出，内容劲爆直指吴莎劈腿”等内容。吴莎通过微博发表律师声明，对近日不实消息作出回应。律师声明中不仅否认不实传闻，更勒令删除对吴莎的一切不实信息，并道歉。随后，刘翔转发并霸气回应力挺女友“有事冲我来！”

刘翔吴莎

吴莎发律师声明(1/2)

吴莎发律师声明(2/2)

新浪娱乐讯 9月19日，“全明星探”在微博爆料刘翔女友吴莎“疑似刘翔父亲不同意两人在一起的短信流出，内容劲爆直指吴莎劈腿”等内容。吴莎通过微博发表律师声明，对近日不实消息作出回应。律师声明中不仅否认不实传闻，更勒令删除对吴莎的一切不实信息，并道歉。随后，刘翔转发并霸气回应力挺女友“有事冲我来！”

9月19日晚，吴莎通过微博发表律师函，对近日不实传闻作出回应，称部分网络媒体凭空杜撰了吴莎有关的负面不实消息，其内容不实、纯属捏造虚构、无中生有，对吴莎的名誉造成了极其严重的贬损。对此，警告侵权行为人立即向吴莎公开道歉，吴莎也将保留追究侵权行为人的法律责任权利。并请立即撤销和停止转载不实的文章及信息。

随后，刘翔也在微博中转发该声明，力挺并霸气回应，“有事冲我来！”写道：“各位亲爱的网友，此前关于我的种种流言通常我都一笑而过，但这次的不实新闻已经伤害到我的家人，我不可能再无视这种伤害。目前此事已经交由律师处理，我相信造谣者无论隐藏的多深都一定会受到法律的惩处。 (微博评论已打开，有事冲我来。)”

据报道，近日有媒体曝光一组疑似刘翔父亲与刘翔的短信对话。根据该聊天记录显示，刘翔父亲曾苦劝刘翔和吴莎分手，指吴莎越看越差，并疑似指责吴莎曾经劈腿出轨。根据短信显示时间，正是吴莎和刘翔相恋的2013年。另据全明星探报道，吴莎的昔日队友曾称：刘翔父母确实调查过吴莎，吴莎当年退役后回了芜湖，刘翔的父母在2013年冬季去过芜湖了解吴莎家情况。该知情人还称，吴莎昔日队友还称她心机很重，和队友走得也不太近，基本不在一起玩，都是自己玩自己的。(我是弥尔)

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