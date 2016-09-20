冯德伦赴台见舒淇家长 满面春风惜字如金低头玩手机

新闻摘要： 据台湾媒体报道，舒淇闪婚冯德伦后第一个中秋节选择陪家人度过，3天前返台独自度过台风夜，对新婚夫妻来说似乎一日三秋，冯德伦昨日“追”到台湾，被问到是否来见家长，冯德伦先是低头玩手机没反应，几经追问才回说“当然会”。

冯德伦现身台湾

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，舒淇闪婚冯德伦后第一个中秋节选择陪家人度过，3天前返台独自度过台风夜，对新婚夫妻来说似乎一日三秋，冯德伦昨日“追”到台湾，被问到是否来见家长，冯德伦先是低头玩手机没反应，几经追问才回说“当然会”。

冯德伦昨日一身T恤休闲裤加大墨镜鸭舌帽低调现身桃园中正机场，手上戴着婚戒，没有被粉丝认出。问及有没有话想和台湾粉丝说，冯德伦笑而不答，出关后再追问依旧不回应，直到接送区才简单留下“当然会”和“谢谢”后便跳上黑色轿车离去。

冯德伦和舒淇本月3日在布拉格拍片时趁着休假空档闪婚，随兴风格大受好评。日前两人先后回到香港，冯德伦被追问“做人”进度，他表示没问题，看来是早有规划。而舒淇日前返台时衣着宽松，让人不禁“稍作联想”。

舒淇前天在社交网站上传一段绕口令自拍，念到舌头打结还笑场，“萌”翻众网友，不知道冯德伦是否看到影片太可爱才忍不住急飞台北找爱妻。

[责任编辑： 孙阳丹 ]