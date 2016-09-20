张铁林被私生子母亲起诉争夺抚养权

新闻摘要： 曾在电视剧《还珠格格》中扮演“皇阿玛”的张铁林，被女儿张晶(化名)讨要抚养费一事尘埃落定。记者昨日获悉，张铁林认可张晶是他的亲生女儿，并已按照法院判决向张晶支付了198万余元的抚养费。

张铁林

京华时报讯(记者张淑玲)曾在电视剧《还珠格格》中扮演“皇阿玛”的张铁林，被女儿张晶(化名)讨要抚养费一事尘埃落定。记者昨日获悉，张铁林认可张晶是他的亲生女儿，并已按照法院判决向张晶支付了198万余元的抚养费。此外，张铁林还与其私生子张阳(化名)的母亲訾女士，因为儿子的抚养权和抚养费互相起诉。

今年17岁的张晶在北京出生，其《出生医学证明》显示母亲是侯女士，父亲一栏中填的是“张铁林”。据张晶向朝阳法院起诉称，1997年5月，其母亲侯女士和张铁林认识并同居，1999年4月30日自己出生。2000年8月，因感情不和母亲和张铁林分居，此后自己由母亲一人抚养至今，张铁林没有给过自己生活费。

张晶称，2014年，她想出国留学时，张铁林不承认张晶是其亲生女儿，拒绝签字，还要去把他的名字从自己的出生证明上取消，张铁林还要张晶提供毛发做亲子鉴定。

面对法庭询问，张铁林明确表示张晶是他的亲生女儿，并拒绝进行亲子鉴定。但他认为张晶从出生到一岁4个月在自己家住，由自己抚养，故只愿意支付张晶部分抚养费。

朝阳法院经过审理，酌情判决张铁林支付张晶抚养费198万元。

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一波未平一波又起

张铁林和私生子母亲互相起诉

京华时报讯(记者张淑玲)一波未平一波又起，张铁林与私生女的官司刚打完，又与其私生子的母亲訾女士打起了双重官司。张铁林起诉訾女士讨要儿子的抚养费105万元，而訾女士也起诉张铁林，要求其归还儿子的抚养权。

根据訾女士的说法，2001年她还是一名大学生时两人结识，她怀孕后生下男孩张阳，一直自己抚养。2009年，张铁林指示他人强行将孩子带走。至今，她已经6年没看到孩子。

据了解，朝阳法院将于9月29日不公开开庭审理该案。

今年6月20日，张铁林也以儿子张阳法定代理人的名义，起诉訾女士讨要抚养费105万元。

张阳诉称，他出生后訾女士只抚养了6个月，其后一直在张铁林家生活。在此期间，訾女士未承担张阳的任何抚养、医疗及教育费用。

目前，朝阳法院已受理该案。

[责任编辑： 孙阳丹 ]