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张钧甯是“眼镜控” 称宅在家时也能当个时尚宅女

2016-09-20 09:14 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　张钧甯文青造型迷人

　　张钧甯私下是眼镜控，露性感锁骨拍广告

　　新浪娱乐讯据台湾媒体报道，张钧甯演出《武媚娘传奇》反派心机女大红，近期确定加入《如懿传》演出，消息一出，让粉丝超期待她的古装扮相。私下的她，其实是个“眼镜控”，“眼镜是我的时尚配件，让我出门时可以不同心情搭配不同镜框，宅在家时也能当个时尚宅女。”

　　气质美女张钧甯充满正能量，不只喜欢户外运动，还陆续挑战跳伞、转山”野外生存等，尽情享受生活。她4日才刚过34岁生日，在剧组和大家开心度过，也收到眼镜代言新礼物，“今年生日收到大家满满的祝福，让我更有动力去迎接接下来满满的挑战，也因为有了新的眼镜，让我可以用全新的视野去向前看。”ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹 ]

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