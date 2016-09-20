《凶手还未睡》定档 文咏珊挑战最大尺度

新闻摘要： 曾拍摄《我不卖身我卖子宫》《雏妓》等影片，被誉为“香港B级片之王”的导演邱礼涛的最新作品《凶手还未睡》近日宣布定档10月21日。

邱礼涛的最新导演作品《凶手还未睡》近日宣布定档10月21日。影片由文咏珊、许志安、林家栋共同主演，讲述了一个真相难辨的密室绑架事件。

新浪娱乐讯 曾拍摄《我不卖身我卖子宫》《雏妓》等影片，被誉为“香港B级片之王”的导演邱礼涛的最新作品《凶手还未睡》近日宣布定档10月21日。这部影片由近年来凭借《赤道》《寒战2》为内地观众越来越熟悉的香港女星文咏珊，与阔别影坛多年的许志安，以及杜琪峰御用实力影星林家栋共同主演，讲述了一个真相难辨的密室绑架事件。

“B级片之王”邱礼涛重出江湖《凶手还未睡》定档10.21

《凶手还未睡》讲述了一个跌宕起伏的故事：富家女曾思敏被神秘人袭击，醒来后发现自己被“裸”囚于密室之中，这令她看似美满的人生出现了一百八十度转弯，然而凶手到底是谁？是否与她纠结许久的两段恋情有关？一切都是未知数……

素有“B级片之王”称号的香港著名导演邱礼涛，曾执导《八仙饭店之人肉叉烧包》《伊波拉病毒》《我不卖身我卖子宫》《雏妓》等多部银幕佳作，在业内收获良好口碑，多次获得香港电影评论学会大奖，其中《八仙饭店之人肉叉烧包》更被公认为登顶“港产cult片的巅峰”，也成就了黄秋生的首个金像影帝。作为香港最有名的B级片导演，邱礼涛一直以剑走偏锋的个性独立角度去看待电影和社会，他的电影并非一味追求血腥暴力，实际上是在用极端手法去探讨一个个社会问题。

此番，邱礼涛全新力作《凶手还未睡》也是一部非常典型的“邱礼涛电影”，带有强烈个人风格。值得一提的是，过往的邱礼涛同类作品，极少能登上内地大银幕。《凶手还未睡》可谓在需要突破尺度的“B级片”与内地电影的审查制度之间找到了恰到好处的平衡点。有评论认为，本片与今年大热同样讲述犯罪的《踏血寻梅》有相近之处，但《凶手还未睡》在尺度的把握上更符合主流市场的接受度。

文咏珊实现自我突破挑战“出道以来最大尺度”

邱礼涛追求“极致”的影片风格，常常能逼迫演员实现自我的突破。而他近年来的《我不卖身我卖子宫》让刘美君赢得金马奖最佳女主，《雏妓》更是让多年只能做偶像的阿SA蔡卓妍，提名香港金像奖最佳女主。此番邱礼涛合作极具潜力的新生代女星文咏珊，颇有些要再“逼迫”一位影后诞生的架势。

《大追捕》中温婉清纯的女儿、《赤道》中让人惊艳的女杀手，再到《寒战2》中与周润发、梁家辉对戏都不怵的女律师，文咏珊作为香港年轻一代最具潜力的女星冉冉上升，人气一路走高，展示出从打戏到文戏皆能驾驭的“文武双全”气质。而此番拍摄《凶手还未睡》，可谓是文咏珊出道十年来最大尺度演技演出，片中重场的密室受虐戏份，一度让文咏珊情绪崩溃：“开拍这场戏之前，我压力就已经大到失眠，每天都处于情绪崩溃的状态之中，好在最后我突破了自己的心理防线。”

《凶手还未睡》推动香港类型片潮流回归

从去年暑期档大卖的《杀破狼2》到今年暑期档撑起票房半边天的《寒战2》与《使徒行者》，加之未在内地公映却引爆社交圈的《踏血寻梅》《树大招风》，香港电影正以一部部精品佳作，反驳“港片已死”的论调。

香港电影的日渐复苏和重新崛起，也有机会让更多曾经辉煌的香港类型片再度出现在观众眼前，而作为犯罪悬疑片的《凶手还未睡》正是其中类型片的代表作之一。该片不仅有“B级片之王”邱礼涛的执导、文咏珊的大胆出演，更邀得演技功底深厚的林家栋出演富家阔少，不同于此前《树大招风》中令人不寒而栗的“内敛坏”，林家栋这次将一个表里不一的花花公子可谓演绎到极致。而大银幕许久未见的音乐才子许志安，此番不仅将自己的音乐天赋展现在片中，更大秀八块腹肌好身材，如此有“才”又有“材”，绝对让女性观众看后大呼过瘾。

《凶手还未睡》将于10月21日登陆全国影院。

[责任编辑： 孙阳丹 ]