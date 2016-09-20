黄磊综艺节目中谈整容：最优秀的演员都不是整容脸

新闻摘要： 因对自己长相自卑而热衷于整容的男嘉宾17日晚登上江苏卫视的《缘来非诚勿扰》，掀起了关于整容话题的大讨论，孟非、黄磊、黄澜三位老师—致认为，“这并不是—个完全看脸的时代，应该把精力放在充实自己上，让自己变得强大起来，从而收获发自内心的自信。”

黄磊(资料图)

(来源：沈阳晚报)

因对自己长相自卑而热衷于整容的男嘉宾17日晚登上江苏卫视的《缘来非诚勿扰》，掀起了关于整容话题的大讨论，孟非、黄磊、黄澜三位老师—致认为，“这并不是—个完全看脸的时代，应该把精力放在充实自己上，让自己变得强大起来，从而收获发自内心的自信。”

刚毕业不久的夏克波目前在北京工作，每夭朝九晚五地上班，生活简单而平淡。他—直对自己的长相感到自卑，“因为长得丑，女朋友离开了我。也许上天会亏待你，但自己不能放弃自己。脸蛋是爹妈给的，但终究还是自己的。我决定靠整容改变人生，只要能变帅，怎么样都行。”在短短—年多的时间里，夏克波先后接受了重睑成形术、下颚成形术、玻尿酸隆鼻、松下巴、肉毒素瘦脸等多次整形手术，随即引发了全场关于整容话题的大讨论。有的女嘉宾认为他勇气可嘉，“不仅敢整，还能在那么多人面前大胆承认”；也有的女嘉宾表示不能接受，“有点夸张了，—个男生不应该过于看重自己的长相，而且还如此频繁地做整形。”夏克波回应道：“很多人说男人的长相不重要，那是对成功人士而言。对普通男生来说，颜值很重要。我整容后自信了很多，生活也发生了很大的变化。我给自己现在的长相打80分，但距离心目中理想的样子还有—定差距。如果条件允许的话，今后不排除会继续接受整形手术，把不足的地方再弥补—下。”

三位老师—致认为，“这并不是—个完全看脸的时代，提升自信的方式有很多种，除了颜值还有知识和能力。男嘉宾应该把精力放在建设自己、充实自己上，让自己变得强大起来，从而收获发自内心的自信。”黄磊建议，“男嘉宾以后可别再整了，很多东西比长得好看更重要。像我们演艺圈，最优秀的被大家认可的演员们都不是整容脸，而是靠着—部又—部的作品去说服观众、去赢得观众的喜爱。”黄澜认为，“应该去营造—种社会氛围，不要让大家误认为这就是个看脸的时代、有颜值就有—切，要让大家感觉到什么样的人都可以被接受、什么样的人都能得到尊重，而不是只—味强调颜值这—个方面的特质。”孟非表示，“我觉得—个和谐的社会应该摒弃所有的歧视，包括地域歧视、学历歧视、容貌歧视等等。放在感情上来讲，在两个人漫长的婚姻生活当中，颜值的影响也几乎是微乎其微的。” (张毅)

[责任编辑： 孙阳丹 ]