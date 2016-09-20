林志玲被问复合态度暧昧 称会翻通讯录联系言承旭

新闻摘要： 19日，林志玲在京以代言人身份出席某导航品牌发布会。发布会上，林志玲一身银色短裙长腿吸睛。继林心如、舒淇都嫁给多年老友后，林志玲与言承旭也成了众人分外期待的对象。被问及是否会与言承旭复合时，林志玲态度暧昧，表示：“还没有联系，我会联系看看。”

19日，林志玲为某品牌产品发布站台。

南音/文实习生Rebecca/文

新浪娱乐讯 9月19日，林志玲在京以代言人身份出席某导航品牌发布会。发布会上，林志玲一身银色短裙长腿吸睛。继林心如、舒淇都嫁给多年老友后，林志玲与言承旭也成了众人分外期待的对象。被问及是否会与言承旭复合时，林志玲态度暧昧，表示：“还没有联系，我会联系看看。”

林志玲大赞范冰冰与小S合作心甘情愿当配角

近日，林志玲录制《我的新衣》节目时与范冰冰双美同台引发热议，范冰冰大赞林志玲“超高超漂亮”。而林志玲则十分巧妙地说：“我站在她边上完全是小粉丝的眼光在看她，本人真的很美！”并大赞范冰冰：“很霸气，绝对是女星的典范。”

林志玲还将与小S一同加盟蔡康永担任导演的新电影。一直以来小S都在节目中将林志玲视为“死对头”，常常威胁嘉宾承认自己比林志玲更美。此次合作小S也早早放话“一定要是女一”，林志玲笑称自己曾问导演戏里面是谁欺负谁，但是蔡康勇至今未回答。“不过让我演路人甲乙丙都可以啦，只要大家一起合作就很开心。”

被问“复合”态度暧昧承诺会“翻通讯录”

曾与林心如、舒淇并称为“台湾三大黄金剩女”的林志玲，见到多年姐妹出嫁，林志玲大呼“很羡慕”。18日，林志玲在台湾出席活动时称表示自己尚处单身，但会“翻翻旧通讯录。”今日，林志玲也再次表达了自己想恋爱的心，“希望那个人赶紧导航一下，到我身边！”还坦言，如果自己有新的恋情，可能会告知三两好友，其次就是媒体：“因为你们都太厉害了！”

近日，舒淇闪婚10年好友冯德伦，也将“林志玲言承旭复合”这一话题推上风口浪尖。当谈及两人是否还有发展可能时，林志玲态度暧昧，不断露出耐人寻味的笑容：“还没有联系，会联系看看的。”

(南音/文实习生Rebecca/文)

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