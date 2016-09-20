洛阳气质女孩，有才有貌

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新闻摘要： 昨天哈主编和闺蜜一起逛街一路上被漂亮的衣服吸引。闺蜜感叹：如果自己会设计服装该有多好，那就不用花钱买了，啊哈哈哈……

昨天

哈主编和闺蜜一起逛街

一路上

被漂亮的衣服吸引

闺蜜感叹：

如果自己会设计服装该有多好

那就不用花钱买了

啊哈哈哈……

本期哈妮李丹

就是一个服装设计专业的高材生

这就跟着主编的步伐

一起去认识一下

这位有才有貌的气质女孩吧

哈妮资料

本期哈妮：李丹

出生年份：1991年

真实身高：160公分

星座：双子座

三围：84 60 95

自我认知：活泼开朗、爱笑、率真、逗逼

恋爱观：两个人在一起开心就行

爱好：画画

喜欢什么类型的宠物：狗

暖心的话：人生得意须尽欢莫使金樽空对月

喜欢的颜色：黑色

喜欢的体育运动：游泳

喜欢的电影：科幻动作悬疑

喜欢的书籍：武侠奇幻

就读专业：服装设计

摄影：李鑫

【初见篇】

▼

未见到李丹之前

只是从她的朋友圈中得知

丹丹是一个气质温柔的女孩

画画是她最大的爱好

也是最擅长的事情

主编对会画画的女孩初步印象

一定是气质温和

艺术感强

眼光独到的

拍摄当天就印证了我的想法

当一身飘逸长裙的丹丹出现时

背着画板的她

身处在繁华的商圈中

竟也意外的和谐

初见时的她

话不多且声音不大

语速很慢

但是却并不冷漠

反而时常脸上带笑

甜美异常

自我介绍时

丹丹说自己是一个活泼开朗的人

很爱笑

喜欢穿着随性舒服的衣服

或许是和喜欢画画有关

一坐几个小时的她

早已磨练出了超强的耐性

拍摄几个小时下来

依然能和摄影师配合默契

在摄影师的引导下

丹丹尝试改变了拍摄风格

豹纹短裤

黑色蕾丝透视上衣

再搭配庞克风的牛仔外套

充满野性的丹丹

慵懒而又性感

【生活篇】

▼

生活中的丹丹

是一个性格率真的女孩

相处起来简单轻松

对于感情的要求也同样简单

只要能和那个他

开心在一起就好

虽然画画是李丹唯一的爱好

但也是因为画画

丹丹喜欢四处去走走

汲取一些灵感

帮助创作

丹丹有时会约上三两好友

一起去感受旅行中的美好

尽情畅游山水间

也喜欢在某一刻

自拍留念

记录下旅途中快乐的自己

喜欢黑色的李丹

偶尔也会有酷酷的一面

学习服装设计的她

认真画图时那专注的样子最帅

谈到对将来的规划

丹丹说想要做一名自由职业者

就像她喜欢随性舒服的服装

就像她的人生格言说的那样：

人生得意须尽欢

莫使金樽空对月

过肆意的人生

[责任编辑： 孙阳丹 ]